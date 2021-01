LA NOVITÁ

PADOVA A Palazzo Moroni arriva una pioggia di richieste per trasformare bar e ristoranti in mense aziendali, ma la Prefettura mette i paletti. Le misure anti Covid in primis la zona arancione che permette solamente l'asporto e il delivery stanno mettendo a durissima i pubblici esercenti. A dare qualche speranza al settore sono stati i decreti legge di Natale e del 16 gennaio che, tra le pieghe delle varie disposizioni, concedono ai pubblici esercizi di tenere aperto nel caso in cui garantiscano il sevizio di mensa aziendale e di catering. Un'opportunità che, anche a Padova, in molti non hanno voluto farsi scappare. «Effettivamente è così conferma l'assessore al Commercio Antonio Bressa Se, infatti, in tutto il 2020 le richieste per il servizio di mensa aziendale che sono arrivate al Comune sono state appena 9, dal primo gennaio a oggi siamo già arrivati a quota 27».

LA COMUNICAZIONE

Un'impennata di richieste decisamente un po' sospetta. Il timore è infatti quello che, con la scusa della mensa, in molti ne approfittino per riaprire i loro locali e ospitare clienti che nulla hanno a che fare con i lavoratori che hanno bisogno di un pasto caldo in pausa pranzo o in orario serale perchè trasfertisti. Un'impennata che non è sfuggita alla Prefettura che, proprio ieri, ha inviato a tutti i comuni del padovano e alle associazioni di categoria una comunicazione con cui si mettono dei paletti rispetto alle autorizzazioni che per legge devono essere rilasciate dalle amministrazioni comunali. Nella comunicazione firmata dal prefetto Renato Franceschelli si spiega che le deroghe concesse per i servizi di mensa aziendale (e di catering) «non costituiscono tuttavia titolo per derogare all'ordinaria disciplina in tema di attività produttive, permanendo, ove necessario, gli oneri di comunicazione al Suap e di aggiornamento al codice Ateco». Ne consegue che bar o ristoranti che vogliono effettuare servizi di mensa (o catering) devono essere in possesso di requisiti tecnici e amministrativi necessari allo svolgimento di queste attività. In buona sostanza, i locali non potranno limitarsi a comunicare che faranno servizio mensa per poter rialzare liberamente le loro serrante. La Prefettura si è spinta anche oltre spiegando che «gli organi accertatori dovranno verificare non solo il rispetto degli specifici protocolli e linee guida diretti a prevenire il contagio, ma anche la sussistenza di un regolare contratto fra l'esercente e un datore di lavoro che giustifichi lo svolgimento di queste attività». Inoltre, al momento del controllo i lavoratori che stanno pranzando o cenando dovranno essere presenti nell'elenco fornito dal barista o dal ristoratore e sottoscritto dal datore di lavoro. Tutte prescrizioni che dovrebbero evitare che il servizio mensa diventi un escamotage per ricominciare a servire ai tavoli la vecchia clientela.

I REQUISITI

«In sostanza dice ancora Bressa nella nota della Prefettura si mettono in fila una serie di requisiti per essere autorizzati a svolgere il servizio di mensa. Molto semplicemente, si spiega che un bar, magari specializzato in colazioni o aperitivi, da un giorno all'altro non può trasformarsi in una mensa aziendale con una semplice comunicazione. É del tutto evidente che, in questo scenario, cambia tutto. Ora le richieste che ci sono arrivate, andranno vagliate una a una e solamente chi ha i requisiti richiesti potrà svolgere il servizio. Alla luce di quanto richiesto dal Prefetto, però, temo che saranno veramente pochi gli esercenti che potranno ottenere il via libera da parte nostra».

Alberto Rodighiero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA