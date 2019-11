Servizi sociali, bus e centri anziani da bollino rosso: lavori urgenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DATI PADOVA Ma quali sono i risultati del Peba che ora sono stati messi nero su bianco in vista appunto dell'imminente passaggio in consiglio comunale? Lo studio sull'eliminazione delle barriere architettoniche, che alla fine si presenta come una sorta di piano regolatore per far sì che tutti siano messi nella condizione di spostarsi senza problemi, è stato suddiviso in due ambiti di ricerca: gli spazi urbani, cioè marciapiedi, attraversamenti e percorsi, ed edifici pubblici, come le palazzine monumentali, gli uffici comunali, i 106...