«Serve onestà, la sicurezza resti fuori dalla campagna elettorale perpetua»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CAPOLUOGOPADOVA «La sicurezza, specie in una grande città come Padova, è un tema molto delicato che per prima cosa richiede onestà davanti ai cittadini. Deve essere tolto dalla campagna elettorale perpetua della politica. Bisogna essere seri e pragmatici». È questa la prima risposta di Sergio Giordani quando gli chiediamo se è favorevole o meno all'armamento dei vigili urbani. Fatta questa premessa, il sindaco di Padova entra nel merito. Sindaco, negli ultimi mesi molti piccoli Comuni hanno scelto di armare sempre più i propri...