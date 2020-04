IL DRAMMA

BOVOLENTA La morte torna a colpire alla Sereni Orizzonti. Due anziani sono deceduti nel fine settimana nella casa di riposo di Bovolenta che sta attuando un progetto di chiusura totale, con i dipendenti che hanno scelto di restare all'interno della struttura per due settimane, senza mai uscire, per cercare di arginare la diffusione del Covid-19, a cui sono risultati positivi 55 su 67 ospiti. Le morti di ospiti degenti nella struttura assistenziale che è stata inaugurata nel 2016, salgono così a tre.

Sabato pomeriggio all'ospedale di Schiavonia è mancato Pietro Falaguasta, di Agna, dove tutti lo conoscono col soprannome El Moro: avrebbe compiuto 89 anni il prossimo mese. Dopo il pensionamento dalla Mira Lanza dove aveva lavorato come autista, si era dedicato alla cura della moglie Luciana Tomaselli, affetta dal morbo di Parkinson, fino alla morte avvenuta due anni fa. Successivamente alla figlia Barbara aveva espresso il desiderio di ritirarsi in casa di riposo e la Sereni Orizzonti di Bovolenta era divenuta la sua nuova casa. «Nonno Pietro si era ben integrato e per passare il tempo aveva avuto autorizzazione a coltivare un pezzo di terra, mantenendo l'abitudine sempre avuta», ricorda commosso l'unico nipote Alessandro Gallocchio, molto legato al nonno. Il personale della Sereni Orizzonti ha già deciso di mantenere questo appezzamento e di intitolarlo, in sua memoria L'orto di Pietro.

«Dopo essere stato informato lo scorso 5 aprile che nonno Pietro era positivo al Covid, ma asintomatico, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente, tanto da rendere necessario il ricovero in ospedale a Schiavonia, fino alla morte sabato pomeriggio», aggiunge Alessandro. Oltre alla figlia Barbara e aLla nipote Alessandro, Pietro Falaguasta lascia anche due fratelli, Ferdinando e Mario, mentre ad inizio anno era mancata la sorella Bianca.

Ieri mattina in casa di riposo ha chiuso gli occhi per sempre Dino Minozzi, di 93 anni, da un paio d'anni ospite della struttura assistenziale di Bovolenta. Volto noto a Conselve, paese di provenienza, dove ha gestito per 17 anni il centrale Caffè Commercio, un tempo luogo di ritrovo per trattative tra agricoltori e allevatori di tutto il Conselvano. Minozzi è ricordato da tutti in paese come una persona socievole e pronta al sorriso: oltre alla moglie Annamaria lascia anche tre figlie, Giovanna, Antonella e Paola, che gestisce una avviata cartoleria e copisteria a Conselve.

«E' stata una morte davvero inaspettata, siamo confusi, così come sono rimasti sorpresi ed amareggiati gli operatori sanitari di Sereni Orizzonti, ai quali va tutto il nostro ringraziamento per aver seguito papà Dino con attenzione e tanta cura» dice commossa la figlia Giovanna.

Intanto nella casa di riposo prosegue regolarmente il progetto di chiusura programmata per la durata di due settimane, con la permanenza nella struttura di 16 tra infermieri, operatori socio-sanitari e addetti alle pulizie, che volontariamente hanno scelto di prestare una sorta di servizio continuato, seppure con turni di riposo, senza uscire dal fabbricato per quindici giorni. Si tratta in buona sostanza di una replica di quanto avvenuto a fine febbraio all'ospedale di Schiavonia con i primi casi di persone infette provenienti dal focolaio di Vo', che è risultata vincente in quel caso e che Sereni Orizzonti, la società con sede a Udine, ha deciso di applicare anche a Bovolenta.

L' Ulss 6 Euganea, riconoscendo l'autonomia decisionale della Sereni Orizzonti, ha comunque precisato che su tutta la progettualità vengono effettuati controlli e verifiche sul rispetto degli standard di legge, allo scopo di garantire da un lato la prestazione dei servizi previsti agli ospiti e la sicurezza di questi e dei lavoratori che si trovano all'interno, ma anche la serenità dei parenti, giustamente preoccupati della salute dei loro cari, che non vedono ormai da parecchio tempo. L'Ulss Euganea infatti ha dato la sua disponibilità a collaborare con la Sereni Orizzonti anche nella fornitura di materiale necessario a fronteggiare l'emergenza, come i dispositivi di protezione individuale, i Dpi, come anche la Protezione Civile Provinciale, che sabato con il consigliere provinciale Vincenzo Gottardo e il sindaco Anna Pittarello ha consegnato del materiale di supporto per i lavoratori impegnati nel lockdown.

Nicola Benvenuti

