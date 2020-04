LA POLEMICA

BOVOLENTA Polemiche sui servizi forniti presso la casa di riposo: i parenti degli ospiti scrivono al Governatore Zaia, puntando il dito sulla società che gestisce la casa di riposo, che risponde rinviando di fatto al mittente le lamentele. Giornata di tregua ieri per le Residenza sanitarie di Sereni Orizzonti di Bovolenta e Conselve, senza nuovi decessi, dopo i cinque dei giorni scorsi e nessun nuovo positivo.

Nella prima, dove il numero degli ospiti positivi è stabile, 55 attualmente, 9 quelli negativi e 10 ospedalizzati, prosegue il lockdown, con il personale che ormai da una settimana non entra né esce dalla struttura e di fatto condivide tutta la giornata con gli ospiti, mentre a Conselve, nella Rsa dell'ospedale la situazione appare più tranquilla. A Bovolenta intanto i rappresentanti dei parenti degli ospiti hanno preso carta e penna e si sono rivolti al Presidente Luca Zaia, lamentando alcuni disservizi nella casa di riposo: «Da più di 20 giorni la spugnatura sostituisce il bagno, lo stesso lasso di tempo trascorso da quando alcune signore ospiti non fruiscono di uno shampoo, la colazione viene servita verso le 10 del mattino, l'intervallo tra una videochiamata e la successiva è anche di quattro giorni».

Le lamentele riguardano pure il vitto: Manca la varietà e inoltre le porzioni sono davvero scarse, lamentano gli stessi fruitori del servizio, cioè gli ospiti che si trovano all'interno della Rsa di Bovolenta». Per ultimo anche il servizio è nel mirino: «Gli operatori dichiarano di avere poco tempo a disposizione, tanto che una signora si sarebbe vista negare un aiuto per la ricarica del cellulare».

Le doglianze rappresentate a Zaia, non sembrano comunque tanto indirizzate agli operatori socio-sanitari, verso i quali non mancano da parte di alcuni dei parenti espressioni di riconoscenza, quanto piuttosto la stessa società Sereni Orizzonti, che organizza sia il servizio di assistenza con infermieri ed operatori, sia il servizio di cucina per gli ospiti.

L'azienda udinese però non ci sta a finire sulla graticola e replica con una dettagliata relazione ai parenti degli anziani che vivono nella struttura inaugurata nel 2016. «Nei giorni scorsi il comitato parenti degli ospiti si è rivolto via mail alla direzione della Rsa per essere rassicurato sulle misure di prevenzione del Covid-19», spiega Vittorio Pezzuto, responsabile delle relazioni esterne del Gruppo Sereni Orizzonti. «Abbiamo subito risposto loro confermando che i nostri operatori hanno sempre indossato e continuano a indossare i dispositivi di protezione individuale e che seguono tutti i protocolli definiti dall'azienda, in rigorosa ottemperanza a quanto disposto dai vari Dpcm nonché dall'ordinanza della Regione Veneto».

Pezzuto entra poi nello spiecifico: «Il comitato dei parenti non ci ha però mai contestato mancanze specifiche nell'assistenza, men che mai quelle di cui veniamo ora a conoscenza. D'altra parte queste persone fin dallo scorso 3 marzo non hanno più avuto accesso alla struttura e gli stessi ospiti non ci hanno mai segnalato problemi di questo tipo. Comprendiamo molto bene lo stato di ansia che i parenti vivono da giorni lontani dai propri cari e siamo vicini a loro con tutto il cuore. Comprendiamo invece molto meno l'ansia di protagonismo di chi propala non sappiamo a beneficio di chi notizie assolutamente infondate». E conclude la nota di Sereni Orizzonti: «L'unica verità non contestabile è che i nostri dipendenti stanno lavorando senza sosta - giorno e notte, lontani dalle loro famiglie proprio per assicurare la migliore assistenza possibile». Intanto l' Ulss 6 Euganea procede a ritmo serrato con la effettuazione di tamponi e verifiche, nell'intento di monitorare la situazione, evitando il ripetersi di scenari già visti in altre realtà della Bassa.

Nicola Benvenuti

