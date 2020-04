LA SITUAZIONE

CONSELVE Doppio lutto per le strutture assistenziali della Sereni Orizzonti del Conselvano: addio a Toni, ballerino provetto, ma anche amato padre e marito di Conselve e a Flavia, custode fedele del Cristo d' oro di Masi, tutti e due avevano 88 anni. Mercoledì sera è deceduto all'ospedale di Schiavonia Antonio Tassinello, ospite della casa di riposo di Bovolenta, mentre nelle prime ore di ieri si è spenta nella Rsa dell'ospedale di Conselve Flavia Chieregato vedova Carretta.

LE VITTIME

Antonio Tassinello era risultato inizialmente negativo, quindi posto in un settore a parte della struttura di Bovolenta, a Pasquetta il ricovero in ospedale a seguito di una febbre che non voleva scendere e dopo un iniziale miglioramento, un repentino peggioramento delle condizioni fino al decesso nella sera di mercoledì. «Mi piace ricordare mio padre come un uomo affettuoso e allegro, pronto a partecipare a momenti di festa e di allegria», racconta commossa la figlia Lina, l'ultima dei tra fratelli, oltre a lei Donatella e Paolo, ad aver visto il genitore che era ospite della casa di riposo di Bovolenta da quasi quattro anni. Nato a Conselve, a Palù, Antonio, che tutti in paese conoscono con il diminutivo Toni, è stato scavatorista per un trentennio alle dipendenze della ditta Donà di Cartura e nei ritagli di tempo si era costruito con le sue mani una bella casetta, dove ha vissuto felicemente accanto alla moglie Fernanda, scomparsa nel 2008. «Papà è stato bravo perché si è sempre arrangiato anche dopo la morte della mamma, poi quando sono subentrati problemi di salute, ha preferito lui stesso andare in casa di riposo dove tutti, personale e ospiti, lo hanno apprezzato per la sua simpatia ed allegria, oltre alla grande passione per il ballo che ha continuato a praticare anche là», aggiunge Lina.

NELLA RSA

Flavia Chieregato era invece a Conselve, nella Rsa dell'Ulss gestita da Sereni Orizzonti, al primo e secondo piano del vecchio ospedale, solo da qualche settimana. Originaria di Masi, dove per molti anni si era presa cura della chiesetta del Cristo d' oro, dopo essere rimasta vedova, era stata seguita da alcuni vicini di casa, un paio di mesi fa un ictus, il ricovero a Montagnana e da qui il trasferimento a Conselve, dove era già stata isolata ed era risultata positiva al tampone. «La ricordiamo come una donna devota e che ha svolto un prezioso servizio fino allo scorso anno per la comunità con la cura della chiesa del Cristo d'oro, dove per tradizione si celebra la Messa il Lunedì dell'Angelo», racconta don Lorenzo Mischiatti, dell'Unità Pastorale di Castelbaldo, cui fa riferimento anche Masi. Il decesso di Flavia Chieregato è il primo decesso per cornavirus nelle strutture sanitarie conselvane: solo qualche giorno fa le minoranze consiliari avevano sollecitato il sindaco Alberta Boccardo a vigilare sulla gestione di Sereni Orizzonti, esprimendo qualche dubbio, anche a seguito di un consiglio comunale apposito, svoltosi mesi addietro. «Sia per la Rsa del nostro ospedale, così come per la Casa di Riposo Beggiato che ha sede sempre in paese, ho chiesto ai rispettivi responsabili di essere informata tempestivamente non solo dei decessi, ma anche di eventuali problematiche legate al Coronavirus, in qualità di responsabile della salute pubblica della nostra città», spiega il sindaco Boccardo.

Nicola Benvenuti

