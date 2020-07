SERATA INAUGURALE

S'alza il sipario sui Notturni Padovani 2020, e lo fa in dolcezza. Grazie alla collaborazione avviata tra il Comune e il Consorzio di Promozione Turistica di Padova è stato possibile riproporre il contenitore estivo tra arte, vie d'acqua e sapori che comprende visite guidate, escursioni, serate gastronomiche ed eventi. Un programma estivo molto composito per cercare di riattivare alcuni processi di filiera tra gli operatori turistici padovani e proporre un'offerta accattivante dopo la grande stasi dovuta all'emergenza creta dal Covid-19.

Il debutto è oggi con La dolce Padova, ritrovo alle 17.30 sotto la Torre dell'Orologio di Piazza dei Signori. I partecipanti saranno accompagnati in passeggiata per scoprire la dolce vita ai tempi dei Carraresi, Signori di Padova nel 300. Entrando nell'attuale sede dell'Accademia Galileiana di Scienze, Lettere e Arti si visiterà la Cappella della Reggia Carrarese, quella che fu l'antica Reggia con i suoi affreschi dipinti da Guariento prima del 1354. Tra racconti di vita, aneddoti e curiosità passando dietro il Duomo, il Palazzo vescovile e il Battistero si terminerà con una degustazione di dolci padovani all'Antica Drogheria Caberlotto verso le 19.30. Prezzo 11 euro, comprensivo di guida, ingresso alla Cappella della Reggia Carrarese e degustazione. Link di prenotazione: https://bit.ly/38S7HkK.

I Notturni procederanno poi domani alle 20.50 al Pontile del Portello di Padova con Naviglio DiVino, degustazioni in navigazione by night. In collaborazione con Strada del Vino Colli Euganei, un'eccezionale rassegna di degustazioni in navigazione by night da Padova a Stra e ritorno, tra mura, chiuse e sapori: ogni serata vedrà una Cantina diversa presentare cinque calici di vino abbinati a piccoli assaggi di prodotti del territorio, il tutto accompagnato dalle esclusive selezioni musicali. La serata avrà inizio con la partenza della motonave: la suggestiva navigazione by night di Naviglio DiVino si svolge sul tratto Padova-Stra e ritorno. Il rientro è previsto per mezzanotte. Prezzo 29 euro, link di prenotazione: https://bit.ly/2CxhRew.

