Sequestro di cocaina, nei guai un padovano

L'OPERAZIONETRENTO Una baita di montagna come base di un grosso giro di spaccio, con oltre 1.100 cessioni di stupefacenti, smantellato ora dai carabinieri in Trentino. Dieci ordinanze di custodia cautelare, sette persone in carcere e tre agli arresti domiciliari, circa un chilo e mezzo di sostanze stupefacenti, tra cocaina, hashish e marijuana sequestrate, così come oltre mille euro in contanti, ritenuti frutto dell'attività illecita. Questi numeri dell'operazione Judicarien, condotta dai carabinieri di Riva del Garda, che ha smantellato un...