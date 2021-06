Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

La Guardia di Finanza diPadova ha eseguito un controllo presso una società del Centro Ingrosso Cina che vendeva complementi di arredo per uffici e negozi, privi delle indicazioni previste dal codice del consumo. Durante la perquisizione dei baschi verdi della Compagnia, i militari hanno sequestrato 500 mila articoli (vetrinette per esposizioni, espositori di monili, manichini, blister, organizer), potenzialmente pericolosi per la salute dei...