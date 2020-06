L'OPERAZIONE

PADOVA Avevano il marchio che ne attestava la certificazione ed erano pronte ad essere vendute ai clienti, ma non avevano superato nessuno specifico test. Erano spacciate per dispositivi di protezione conformi alla legge, mentre in realtà non erano affatto in regola. I Baschi verdi della Guardia di finanza di Padova hanno sequestrato 610 mila mascherine illegali esattamente un mese dopo averne ritirate dal mercato altre 680 mila. Sempre importate dalla Cina, sempre pronte ad essere messe in commercio facendo concorrenza sleale a chi le vende onestamente. L'operazione è partita da Padova ed è finita nei giorni scorsi a Pianiga, nella Riviera del Brenta, dove è stato denunciato il titolare padovano di un grande magazzino.

L'INDAGINE

Gli uomini della Compagnia di Padova hanno posato la lente d'ingrandimento su un negozio di Mestrino che vendeva mascherine sospette e da lì hanno risalito a ritroso la filiera commerciale arrivando ad un grande magazzino di Pianiga dove erano stipate centinaia di migliaia di mascherine con il classico marchio di qualità CE, un contrassegno che certifica la conformità ai requisiti per la vendita e l'utilizzo di un prodotto nell'Unione Europea. Solamente dopo aver ottenuto la dichiarazione di conformità rilasciata da un ente accreditato il produttore può apporre quel sigillo di garanzia sulla merce e sul suo imballaggio. Un iter, però, che in questo caso non era stato minimamente seguito.

LA PERQUISIZIONE

Le indagini delle Fiamme gialle padovane hanno portato a trovare nel magazzino veneziano una massiccia quantità di mascherine marchiate CE sprovviste della documentazione necessaria. L'intero lotto è stato quindi subito ritirato dal mercato e il titolare del grande magazzino, residente in provincia di Padova, è stato denunciato per il reato di frode in commercio.

Le indagini hanno permesso di accertare che la sua società importava le mascherine direttamente dalla Cina ed era lo stesso produttore ad apporre la marchiatura senza esserne legittimato. Una sorta di servizio chiavi in mano del tutto illegale. «Questi interventi - sottolinea il Comando provinciale di Padova - sono stati ulteriormente rafforzati con l'attuale emergenza epidemiologica. Vengono effettuati a garanzia della sicurezza e della salute dei consumatori, nonché del corretto funzionamento del mercato a tutela dei commercianti onesti, sempre troppo spesso danneggiati dalla vendita di prodotti di scarsa qualità a prezzi decisamente competitivi. Facciamo un'azione di filtraggio ed è importante che chi acquista una mascherina sappia che sta comprando un prodotto conforme».

L'ALTRO BLITZ

Un mese fa i finanzieri ne avevano sequestrate 683.736 destinate a tutto il Veneto, sia chirurgiche che di protezione individuale. A tutto ciò si aggiungono anche 1.600 litri di prodotto detergente presentato come disinfettante mentre si trattava di un normale detergente e 22 mila etichette legate a questi prodotti. I tre sequestri principali erano stati fatti tutti e tre in territorio padovano: in un'azienda di Veggiano, in una di Carmignano e in una di Saonara. Scoperta la presenza di certificati rilasciati da enti cinesi non validi per la vendita nell'Unione Europea e l'uso di certificazioni astratte in cui si faceva riferimento esclusivamente alla validità del processo produttivo.

Partendo dalle attività di vendita al dettaglio, come negozi e parafarmacie, i finanzieri avevano ricostruito l'intera filiera scoprendo che tutte le mascherine messe in vendita irregolarmente provenivano dalla Cina. L'operazione andava oltre l'ambito provinciale. Gli investigatori padovani avevano infatti sequestrato 33 mila mascherine anche in Lombardia e Liguria, dove avevano sede i magazzini di alcuni fornitori. «Le indagini non si fermano qui, stiamo ancora lavorando» dissero un mese fa i finanzieri. Trenta giorni dopo, ecco un altro maxi-sequestro.

