IL BILANCIO

PADOVA Un altro, amaro record: secondo l'utimo bollettino di Azienda Zero, tra lunedì e martedì sono deceduti 33 padovani. Tra domenica e lunedì, l'ombra del contagio si era portata via27 vite. Dati che fanno salire la conta delle croci a 990 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

I nuovi contagi nelle 24 ore salgono a 673, i positivi sono 21.597. Ieri, all'ospedale di Camposampiero, non ce l'hanno fatta un anziano di cento anni residente sul territorio e un'anziana di 89 anni, originaria di Piombino Dese. Nella stessa giornata sono morti nella struttura sanitaria di Schiavonia un 87enne di Sant'Angelo di Piove, un 65enne di Agna e un 78enne che viveva ad Este. Cala lievemente il numero di ricoveri negli ospedali. Complessivamente si registrano 579 degenti, due in meno rispetto il precedente report. Di questi, 93 sono in terapia intensiva. Gli ospedali di comunità, inoltre, si occupano di altri 75 pazienti in via di stabilizzazione.

CERIMONIA

Ieri il presidente del Senato Elisabetta Casellati, in occasione delle festività, ha donato 300 panettoni da distribuire ai bambini ricoverati tra l'Hospice e il reparto di Pediatria dell'Azienda ospedaliera, oltre che agli anziani delle Rsa dell'Ulss 6 Euganea. «In questo tempo difficile, che vede le festività svolgersi in un clima di solitudine e preoccupazione, tanti bambini, malati, persone anziane vivono la loro condizione di fragilità in maniera amplificata - ha detto Casellati - È allora con il calore dei piccoli gesti che possiamo recuperare quell'abbraccio umano oggi precluso dalle restrizioni della pandemia».

Il presidente del Senato ha consegnato di persona i doni nel corso di una breve cerimonia che si è svolta nel cortile della Casa del Bambino, in via Ospedale Civile. Erano presenti per l'Azienda ospedaliera il direttore generale Daniele Donato, l'angiologo Giampiero Avruscio, il direttore dell'Hospice pediatrico Franca Benini, il direttore del Dipartimento di Salute della donna e del bambino Liviana Da Dalt. Per l'Ulss 6 il direttore dei Servizi sociali e della funzione territoriale Paolo Fortuna e Fabio Incastrini, presidente della casa di riposo Ira di Padova.

RINGRAZIAMENTO

Il dottor Fortuna, a nome dell'Ulss 6 Euganea, ha ringraziato il presidente Casellati della presenza accanto all'umanità più fragile. Incastrini ha sottolineato come la vicinanza del presidente del Senato sia un grande riconoscimento per il lavoro che la sanità padovana ha svolto e sta svolgendo, comprese l'accoglienza e l'assistenza rese dalle residenze per la terza età.

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA

