SENZA SCAMPOPIACENZA D'ADIGE Era in ferie da appena qualche giorno, ma un tragico incidente gli ha impedito di godersi le settimane di riposo tanto sospirate. Andrea Zoia, 52enne di Montagnana, ha perso la vita ieri pomeriggio, verso le 14.30, a Piacenza d'Adige in località Valli Mocenighe, mentre era al volante della sua auto, un'Alfa Romeo Giulietta di colore nero. L'uomo stava percorrendo la strada provinciale 91 da Piacenza in direzione Ponso quando all'improvviso ha perso il controllo del veicolo. A quel punto l'auto ha sbandato,...