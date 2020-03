«Da sempre Padova è la città dei senza. Il prato senza erba più grande d'Italia, il caffè senza porte più amato d'Europa, il Santo senza nome più venerato al mondo. Padova è anche senza paura». Quarantacinque secondi di video, con meravigliose immagini dall'alto, per lanciare un messaggio chiaro: «La città riparte».

Il filmato, pubblicato nei giorni scorsi dal sindaco Sergio Giordani, ha raggiunto le 170 mila visualizzazioni solamente sulla pagina Facebook, con 2.800 condivisioni e migliaia di mi piace. È stato condiviso da chiunque, a Padova e in provincia: studenti e anziani, ma anche medici e infermieri in servizio. Una marea di condivisioni senza alcuna etichetta politica: quel video è diventato presto il video dell'orgoglio padovano, di una città che si è trovata improvvisamente coinvolta dall'emergenza Coronavirus senza però volersi fermare.

L'idea è nata dal confronto tra lo staff del sindaco (con in prima linea il portavoce Massimo Bettin) e alcuni creativi cittadini come Andrea Tonello e Alberto Bullado dell'agenzia Super Fly Lab.

«L'abbiamo fatto in 24 ore, a tempo di record - raccontano da Palazzo Moroni -. È stato fortemente voluto dal sindaco, mentre montaggio e produzione sono di Matteo Menapace. Tante altre città italiane hanno potuto sul concetto di non fermarsi, noi abbiamo voluto pensare a qualcosa di prettamente padovano giocando su uno dei nostri slogan più conosciuti e apprezzati». (g.pip.)

