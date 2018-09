CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SENZA DIFFERENZEPADOVA Piazza dei Frutti gremita, almeno un migliaio di persone per la dodicesima edizione della Cena Gratis per Tutti. In tantissimi hanno risposto all'appello di Don Albino Bizzotto e delle molte persone che si sono pazientemente messe in fila di fronte ai tavoli che distribuivano cibo italiano ed etnico. Dal palco don Albino ha portato il saluto ai presenti ribadendo che non si è trattato di una cena per i poveri ma di un momento per stare tutti insieme. Il sindaco Sergio Giordani ha rivolto un saluto ai convenuti...