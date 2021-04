Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

\L'INTERVISTA/1SACCOLONGO «Le consegne a domicilio sono molto richieste, i padovani non rinunciano alla pizza nemmeno in emergenza Covid. Il lavoro c'è e noi ci sentiamo fortunati, soprattutto rispetto i tanti ristoratori ed esercenti in difficoltà». A dirlo è Erika Sorgato, 35 anni, titolare di Mondopizza a Saccolongo in provincia di Padova. Laureata in biologia nel 2008, dopo aver lavorato come ricercatrice per alcuni anni con...