LO SCENARIO

PADOVA I numeri non mentono mai. Se il nuovo decreto ha nuovamente acceso il dibattito tra chi teme la pandemia e chi invece giudica le misure troppo restrittive, a fotografare lo scenario sanitario attuale sono i dati degli ultimi mesi relativi alla provincia di Padova e pubblicati ogni giorno nel bollettino regionale. Non parliamo solamente dei contagi registrati (soggetti senza dubbio al numero dei tamponi effettuati) ma ci riferiamo soprattutto ai ricoveri nei reparti di Malattie infettive e Terapia intensiva. Il trend dell'ultimo periodo dimostra un costante raddoppio di settimana in settimana. Ora i pazienti ricoverati sono 71 di cui 13 in Rianimazione, lunedì scorso erano 34 di cui 6 in Rianimazione. Ecco perché negli ospedali padovani medici e infermieri sembrano soldati che vedono il nemico avvicinarsi e si preparano ad affrontare una nuova battaglia.

IL CONFRONTO

Per disegnare questa curva partiamo da lontano, da lunedì 18 maggio. Non è una data casuale: è il giorno in cui termina il lockdown con la riapertura delle prime attività. Il bollettino registra un solo nuovo contagio, i ricoverati sono 34 e in Terapia Intensiva ci sono 4 persone. Un mese dopo, il 18 giugno, la prima ondata è acqua passata. Nessun nuovo contagio, due soli ricoveri e nessuno in gravi condizioni. Quel giorno i positivi totali sono 50, oggi invece sono oltre 1.600. Sono passati quattro mesi ma sembra passata un'era.

Continuando ad andare avanti di mese in mese troviamo numeri tenui anche in piena estate. Il 18 luglio i nuovi casi sono 23 (la curva si rialza), i ricoverati 19 e solo uno è in Terapia intensiva. Situazione simile anche a metà agosto con 10 ricoveri di cui tre in gravi condizioni. Ma è in autunno che tutto cambia.

L'AUTUNNO

Il 18 settembre il bollettino registra 33 nuovi contagi, 17 ricoveri e tre pazienti in Terapia Intensiva. A ottobre la situazione peggiora drasticamente. Prendiamo in esame tutte le domeniche del mese. Il 4 ottobre i nuovi contagi sono 38, una settimana dopo sono 66 e l'ultima domenica diventano 101. Un raddoppio costante. I ricoveri il 4 ottobre sono 33, restano stabili la domenica successiva ma poi si impennano fino ad arrivare a 57. Non va meglio con le Terapie Intensive che in due settimane passano da 4 a 12. Esattamente il triplo.

LE RISPOSTE

Il bollettino di ieri ha fatto registrare 108 nuovi positivi e i ricoveri interessano tanto Padova quanto Schiavonia, Cittadella e Camposampiero. La situazione è ritenuta «sotto controllo» perché i posti-letto appaiono sufficienti e, come ha ricordato il Dg dell'Ulss 6 Scibetta pochi giorni fa, «nemmeno in piena emergenza siamo arrivati alla saturazione». L'impennata dei contagi, però, ha già messo in difficoltà gli addetti al tracciamento dei contatti dei positivi.

Ieri il governatore Zaia ha presentato il Piano di sanità pubblica da cui si evince che gli ospedali dell'Ulss 6 sono dotati complessivamente di 96 posti letto di Terapia Intensiva. Anche l'Azienda ospedaliera universitaria è preparata ad un eventuale impennata dei ricoveri. «Abbiamo dedicato 18 posti-letto Covid in Terapia intensiva e nel periodo di massima emergenza siamo arrivati ad averne 38 - spiega il direttore saniario Donato - A Malattie infettive abbiamo 60 posti ma se serve potremo arrivare a 110. In terapia semi-intensiva abbiamo 4 posti ma potremo arrivare a 18. C'è una regia regionale con un sistema di rete tra ospedali pronto per funzionare». La stessa Azienda ha appena deliberato l'assunzione a tempo determinato di cinque giovani specializzandi. Sono tutti anestesisti-rianimatori.

