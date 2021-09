Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(E.Fa.) È in aumento il numero di giovani pazienti non vaccinati ricoverati in rianimazione. A lanciare l'allarme è la dottoressa Astrid Ursula Behr, responsabile della Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) per il Veneto. «Gli anziani sono quasi scomparsi dalle terapie intensive perché si sono immunizzati spiega. Oggi vengono intubati sempre più ragazzi e adulti tra i 40 e i 50 anni. Anche...