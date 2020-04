LA TRAGEDIA

CITTADELLA Persona dedita alla famiglia ed al lavoro, una vita semplice ma non per questo non impegnata quella di Augusto Zurlo, geometra in pensione, mancato improvvisamente ieri nella sede di Borgo Padova a Cittadella del Centro residenziale per anziani nel quale era ospitato da pochi giorni.

Aveva settantotto anni, molti dei quali vissuti con la moglie Lucia De Rossi e le figlie Sonia, Eliana e Susanna, che non gli hanno mai fatto mancare il loro grande affetto anche in questo ultimo periodo con i contatti fisici impossibili per le ben note ragioni sanitarie. Con loro ci sono anche il marito di Sonia, Valter, e gli amatissimi nipoti Francesco e Laura. La sua famiglia della quale era orgogliosissimo. Conosciuta nella città murata, come il signor Augusto che ha lavorato nell'ambito della prefabbricazione nell'azienda Velo di Fontaniva. Un grande professionista, attento, ligio e preciso.

Lo richiedeva il lavoro, certo, ma era prima di tutto il suo stile. Persona onesta, rigorosa, di grande integrità morale, che si è sempre spesa come poteva, nell'aiuto di tante persone. Senza clamori. Si interessava anche alla vita politica, nazionale e cittadina, amando il confronto sempre costruttivo. Una patologia neurologica il 2 marzo scorso aveva reso necessario l'inserimento nell'ospedale di comunità, una delle strutture del Cra. Il 10 era stato trasferito nell'ala dove si trova la casa di riposo. Martedì scorso è stato effettuato il tampone, venerdì il risultato della positività e ieri, alle 16 durante l'ordinario controllo pomeridiano è stato trovato privo di vita nel suo letto. Il suo è il sesto decesso nella struttura dove nonostante le precauzioni prese dal 23 febbraio scorso con la chiusura al pubblico, ci sono stati 23 contagiati, 15 ospiti e 8 operatori.

«Ci sentivamo al telefono essendo impossibile andare nel centro - raccontano i familiari - Lunedì di Pasquetta ci ha detto con un filo di voce: siete sempre nei miei pensieri. Aggiornati giornalmente, le sue condizioni erano abbastanza buone, non ci aspettavamo quello che è successo. Al grande dolore si aggiunge quello di non essere potuti stargli accanto, essere con lui. Il nostro ricordo sia la carezza che non siamo riusciti a dargli». Un altro lutto, appunto il sesto, nella struttura in Viale della Stazione. Prima del signor Zurlo, la signora ultranovantenne Loredana Maria Cavaion. Era originaria di Mirano dove aveva lavorato come farmacista ospedaliera. Era ospite dallo scorso ottobre. Due invece i decessi avvenuti giovedì 16 aprile. Quello della signora Luciana Pasinato di 86 anni, di Facca di Cittadella, mancata all'ospedale Madre Teresa di Calcutta a Schiavonia dov'era stata trasferita e quello di Bruna Piotto, 90 anni, originaria di Fontaniva, che era nella struttura. Bruna Pontarolo, di 86 anni, abitante a San Martino di Lupari è mancata invece l'11 aprile mentre la prima ospite vittima del Coronavirus è stata, il giorno precedente, Elvira Gasparini. Era stata trasferita all'ospedale di Cittadella. Qui era risultata positiva al Coronavirus mentre il tampone effettuato alcuni giorni prima aveva dato risultato negativo. Portata a Schiavonia è deceduta in poche ore. Il Cra dirige oltre alla sede di Borgo Padova, la casa di riposo di Borgo Bassano sempre a Cittadella e poi di quella in Villa Breda a Campo San Martino e la Camerini a Piazzola sul Brenta. A Cittadella ci sono poi l'ospedale di comunità, gli stati vegetativi e l'hospice Casa del Carmine mentre a Piazzola sul Brenta l'unità riabilitativa territoriale. In totale ci sono 340 persone. E' solo nella casa di riposo di Borgo Padova, è doveroso sottolinearlo, che ad oggi sono positivi al Coronavirus. In tutte le strutture sono stati eseguiti i tamponi e si è in attesa della possibilità di fare i test sierologici.

Michelangelo Cecchetto

