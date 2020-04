L'EPIDEMIA

PADOVA Altre cinque vittime del Coronavirus sono state registrate in provincia di Padova. Venerdì non ce l'ha fatta all'ospedale di Legnago Fabio Girlanda, 82 anni, originario di Casale di Scodosia. Stessa sorte per il compaesano Renato Facciolo, 74 anni, morto ieri nel Covid center di Schiavonia. A poche ore di distanza all'ospedale di Camposampiero è spirata Irene Dal Molin, 93enne della frazione di Villanova. Altre due persone sono morte in Azienda ospedaliera. Dall'inizio dell'emergenza il territorio padovano piange 157 persone. Cala ancora il contagio, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 54 nuovi casi.

L'ANDAMENTO

Il dato progressivamente continua ad abbassarsi e fa ben sperare. Guardandosi indietro: venerdì sono stati registrati 62 nuovi positivi, giovedì 76, mercoledì 78, martedì 121, lunedì 82, domenica 125 e sabato scorso 104. In questo momento la provincia di Padova conta 3.272 casi in totale. Lo scenario è descritto negli ultimi bollettini di Azienda Zero, relativi a ieri e venerdì sera. I padovani positivi al Covid-19 sono 2.546 mentre i negativizzati sono 569. Nel corso della giornata di ieri sono stati dichiarati guariti ben 99 padovani in più. I soggetti in isolamento domiciliare sono 4.882. Accanto alla discesa dei nuovi casi, si contrae anche il numero di ricoveri in ospedale. In Azienda ospedaliera in area non critica sono assistiti 97 pazienti, sei in meno rispetto il precedente report. Si contano però due accessi in più in terapia intensiva, dove si passa da 18 a 20 pazienti. All'ospedale Madre Teresa di Calcutta, a Schiavonia, si registrano quattro degenti in più in reparto. In totale in area non critica ci sono 110 persone. Scende però a 14 il numero di soggetti in rianimazione. Stabile la situazione all'ospedale di Cittadella. I ricoveri a Camposampiero scendono a quattro. Meno un paziente anche nella degenza della Casa di cura Villa Maria di Padova, dove i positivi al Covid sono undici.

LE TESTIMONIANZE

Dal Covid center di Schiavonia giunge una testimonianza positiva. Samuela Bartolacci, medico del reparto di Terapia Subintensiva pneumologica, si racconta sui social network. «Smonto dal turno di notte e in queste 12 ore passate tra un paziente e l'altro mi guardo intorno scrive la dottoressa Bartolacci - Gente bardata in assetto da guerra si muove frenetica, instancabilmente attiva». Poi lo sguardo della dottoressa cambia. «E vedo decine di occhi belli, bellissimi continua - delle nostre straordinarie infermiere e dei nostri inarrestabili infermieri. I loro occhi nonostante la fatica, nonostante i segni sulla pelle di cuffie mascherine e occhiali, nonostante le lunghe ore di lavoro con addosso quella bardatura che rende difficile ogni gesto, sono quanto di più umano e solidale i nostri pazienti incontrano. Quegli occhi portano il sorriso che le maschere nascondono, non cedono alla fatica dei turni massacranti. Guardo con incanto e ammirazione gli occhi dei nostri infermieri e operatori sanitari, dotati di grande professionalità e abnegazione. Felice che almeno siano quegli sguardi a portare calore in tutta questa sofferenza». Il direttore generale dell'Ulss 6 Domenico Scibetta sceglie le parole scritte in una lettera da Alessia, 10 anni. «In vista della Settimana Santa e con tutta la purezza della sua giovane età spiega - ha donato dei cioccolatini agli operatori sanitari che da quasi due mesi a questa parte consumano le scarpe su e giù da corsie, terapie intensive, sedi territoriali. Cercavo delle parole per dare un messaggio che fosse di gratitudine e speranza in questa Pasqua così fuori dal comune. Le sue sono perfette: Vi voglio fare un regalo perché siete bravissimi. Speriamo che tutto questo finisca presto così voi potrete finalmente rilassarvi un po'. Buona Pasqua, un abbraccio!».

Elisa Fais

© RIPRODUZIONE RISERVATA