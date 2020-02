SELVAZZANO

Avere cura del proprio cane sotto l'aspetto sanitario e per una corretta convivenza nel contesto urbano in cui si vive e ci si muove accompagnati dal proprio amico a quattro zampe. E a Selvazzano la sensibilizzazione sui corretti comportamenti da tenere per mantenere in salute il proprio animale passa anche attraverso il ciclo di incontri Il cane e il buon cittadino organizzato dal Comune in collaborazione con il Centro Cinofilo Acquaviva Asd. Un territorio amico degli animali, sono ben 4000 mila i cani iscritti all'anagrafe canina, dove l'amministrazione ha investito nella aree dedicate allo sgambamento e gioco in sicurezza, ma anche nel dotare le frazioni di attrezzature, fontane, cestini e distributori dei sacchetti per la raccolta delle deiezioni. A questo si aggiungono le quattro serate gratuite con esperti in programma alle 20.45 al Presca di San Domenico giovedì 27 febbraio, il 12 e il 26 marzo, e giovedì 16 aprile, più due prove pratiche che si terranno in via Vignale domenica 15 e 29 marzo alle 10.

«Veterinari, educatori e consulenti cinofili professionisti saranno a disposizione ha detto il sindaco Giovanna Rossi -, ma anche per garantire una rispettosa convivenza. Visto il cospicuo numero di cani registrati all'anagrafe canina comunale riteniamo fondamentale conoscere e mettere in pratica le regole basilari di buona educazione». «Purtroppo sul fronte del rispetto e dell'educazione dei proprietari c'è ancora molta strada da fare e spesso i comportamenti sbagliati di pochi sono causa di generalizzazioni e grandi polemiche precisa Rossi -, e anche per questa ragione la sensibilizzazione sul tema è importante perché vogliamo che Selvazzano diventi davvero un territorio amico degli animali».

