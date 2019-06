Seicento nuovi letti per i pazienti: «Comodi e moderni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ACQUISTOPADOVA Letti decisamente più moderni, più comodi e confortevoli, non solo per i degenti ma anche per gli operatori socio-sanitari, che quei letti sono deputati a rifarli e a sistemarli, oltre che per gli infermieri chiamati a movimentare gli assistiti. In Azienda ospedaliera universitaria sono in arrivo seicento nuovi letti, che sostituiranno per quasi due terzi quelli attualmente in dotazione. Dal computo sono esclusi letti particolari come quelli per le terapie intensive, i pazienti in dialisi o i bambini.La rivoluzione, da tempo...