PADOVA «Spettabili colleghi, è in imminente avvio la campagna vaccinale covid-19. Per motivi organizzativi vi chiediamo di esprimere, se sussistesse, il VOSTRO DISSENSO alla vaccinazione personale entro domani 30 dicembre». La mail spedita dal Distretto 5 dell'Ulss Euganea (quello che abbraccia l'area della Bassa Padovana) è scritta proprio così, con quelle due parole in maiuscolo. È stata inviata venerdì ai medici di medicina generale e nel giro di poche ore sono arrivati i primi riscontri. Anzi, le prime rinunce. Nove dottori di famiglia hanno infatti messo nero su bianco la volontà di non effettuare nei prossimi giorni il vaccino Pfizer. Per tre di questi sarebbe un vero e proprio diniego, per altri sei si tratterebbe invece di una sorta di rinvio per motivi personali.

I numeri potrebbero essere in realtà più alti ma in questo momento non è possibile calcolarli. Gli altri distretti sanitari hanno infatti avuto un approccio opposto invitando i medici a comunicare esclusivamente la volontà di vaccinarsi anziché richiedere di trascrivere formalmente un eventuale diniego.

I dati attuali parlano dunque di nove medici sui quasi seicento che lavorano in tutta la provincia padovana. La percentuale è minima, ma tanto basta per far scuotere la testa al dottor Domenico Crisarà, titolare di un ambulatorio all'Arcella e appena eletto presidente dell'Ordine dei Medici di Padova. «La mia posizione non cambia. Ognuno può fare la propria scelta in merito al vaccino, così dice la legge visto che siamo in un Paese libero. L'importante è che questa scelta venga fatta in silenzio e in modo personale. Al tempo stesso, però, ritengo che chi rifiuta il vaccino dovrebbe riflettere per bene sul proprio approccio alla professione. Mi sembra un'incoerenza». Crisarà mercoledì aveva annunciato «misure disciplinari per chi divulga teorie contrarie al vaccino» e ora rimarca forte e chiaro questo concetto: «Le campagne No Vax non saranno mai tollerate».

Poi, nel merito delle rinunce padovane, Crisarà evita di trasformare questi dinieghi in un vero caso: «In Veneto non ci sono medici palesemente No Vax, tranne un paio di situazioni emerse negli ultimi anni. Credo che in questo caso si tratti di una scelta che riguarda questo specifico vaccino e non le vaccinazioni in generale. Si paga anche un malessere comunicativo. Poi va detto che una presenza limitata di medici contrari al vaccino è fisiologica. D'altronde anche tra gli scienziati ci sono i terrapiattisti».

Sono i vertici dei distretti a coordinare la campagna vaccinale dei medici di famiglia. Il dottor Carlo Stecchini, al timone del distretto Padova Sud, si traveste da pompiere per gettare acqua sul fuoco: «La campagna vaccinale è partita molto bene. Il 31 dicembre e oggi siamo stati a Montagnana, domani saremo a Monselice. Abbiamo raccolto moltissime adesioni e il calendario dei posti liberi per ora è stato tutto occupato. Le rinunce? Nessun problema. Tra chi ha dato il proprio diniego c'è anche chi semplicemente è attualmente malato di Covid oppure chi è da poco mamma e in questi giorni è impegnata con l' allattamento».

Il dottor Piero Realdon, coordinatore dei direttori dei distretti dell'Ulss 6 Euganea, ribadisce l'appello a vaccinarsi: «La scelta è libera e personale, certo. Ma credo sia molto importante avere fiducia nella scienza. Per me un medico che rifiuta il vaccino è come un prete che non crede in Dio».

Gabriele Pipia

