IL REGALO

VO' «A Vo' ghe se patate per tutti!»: nel paese collinare simbolo della lotta al virus, sabato mattina ne arriveranno 6 tonnellate marchiate Il Veneto Imbruttito. Andreas Ronco, fondatore dell'ironica pagina Facebook che conta più di 350 mila follower, ha deciso di omaggiare il primo focolaio della regione. Come? Con un regalo utile, identitario e allo stesso tempo goliardico, visto che il blogger racconta lo stile di vita e i valori del Veneto attraverso l'ironia. Ogni famiglia del paese riceverà un sacchetto di patate già pulite e pronte all'uso, per un totale di 6 tonnellate distribuite in piazza Liberazione a partire dalle 10.30. «È un gesto che vuole premiare la forza di volontà e l'abnegazione che Vo' ha avuto, esportando in tutta Italia il buon nome del Veneto» spiega Ronco. Perché proprio la patata? «Essendo uno dei simboli dell'agricoltura veneta prosegue il blogger è un modo per premiare il simbolo del Veneto durante l'emergenza Coronavirus, con una dedica speciale al signor Trevisan che è stato il primo morto veneto».

A fornire, lavare e confezionare le patate è stata la cooperativa agricola Naturveneta di Roveredo di Guà (Verona) mentre la distribuzione verrà effettuata in piazza con l'aiuto della Croce Bianca di Grisignano di Zocco, che ha messo a disposizione mezzi di emergenza e volontari. Niente assembramenti, garantito. Del resto i vadensi sono abituati a mettersi in fila rispettando le nuove regole: i tre giri di tamponi sono stati una buona palestra. Ronco ha chiamato a raccolta le famiglie: «Vo' ti aspetto in piazza ha annunciato sui social Ghe se patate per tutti! Sei tonnellate! Maliziosi». Alla distribuzione saranno presenti il sindaco Giuliano Martini, il consigliere regionale Luciano Sandonà che ha dato una mano nella realizzazione dell'iniziativa e il sindaco di Borgo Veneto Michele Sigolotto, a cui verranno consegnati i sacchetti avanzati, da distribuire a famiglie e associazioni del paese. La generosità nei confronti di Vo' non è mancata: dallo scoppio dell'emergenza le famiglie si sono viste recapitare i pacchi spesa offerti dalla Despar, una bottiglia di vino abbinata a un trancio di prosciutto crudo stagionato dono di un'azienda della Valpolicella. Adesso è l'ora delle patate.

Maria Elena Pattaro

