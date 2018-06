«Sei stato bocciato» Leonardo si uccide

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GESTO ESTREMOMEGLIADINO SAN VITALE Lanciarsi sotto il treno a 18 anni, dopo una bocciatura. La notizia del suicidio di Leonardo Faggion è scesa come un macigno sulla comunità di Megliadino San Vitale, ancora scossa dalla tragedia che si è consumata sabato mattina sui binari della linea Mantova-Monselice. Quella mattina Leonardo doveva presentarsi nella farmacia del paese per l'ennesima giornata di stage. Ha salutato i genitori ed il fratello ed è salito in sella alla sua bici. La famiglia non poteva immaginare che non lo avrebbe più...