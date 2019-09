Seconde case, valanga di evasori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TORREGLIAMorosi irriducibili. Tanto da rendere inefficaci le ingiunzioni di pagamento e persino gli atti di esecuzione mobiliare messi in atto dal Comune nei loro confronti. Sono oltre un centinaio gli evasori che a Torreglia hanno ignorato, totalmente o parzialmente, l'Imu. Provocando un mancato introito per le casse dell'amministrazione collinare di quasi 400 mila euro. Una cifra che il Comune vuole ora assolutamente incassare. Anche in vista di dover fronteggiare il mega debito di oltre un milione e 200 mila euro quantificato recentemente...