LO SCENARIO

PADOVA «È ufficialmente arrivata la seconda ondata», parola del direttore generale dell'Azienda ospedaliera Luciano Flor. Lo dicono i numeri, prima di tutto: ci sono 55 ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 17 in Terapia intensiva, 18 in Semi-intensiva e 3 nel reparto Grandi ustionati (che vengono da altri ospedali del Veneto). Di 1281 pazienti, quindi, il 7 per cento è positivo al coronavirus, mentre l'ospedale Sant'Antonio resta Covid-free. «Abbiamo anche quattro bambini ricoverati in Pediatria elenca Flor Due sono positivi e due sono contatti di positivi. Abbiamo appena dimesso due bimbi di due mesi che erano arrivati da un altro ospedale». A questi vanno affiancati i numeri del personale sanitario attualmente positivo e si parla in questo caso di 12 infermieri, 10 medici (tra dipendenti e specializzandi), 3 operatori socio sanitari e 4 dipendenti: dal 21 luglio, indicato come l'inizio della seconda ondata, sono 97 i sanitari contagiati. Intanto ieri il drammatico bollettino giornaliero ha fatto registrare quattro decessi e il record di 619 contagiati.

L'ospedale sta approntando un piano per aumentare i posti letto e i servizi per i malati Covid, in modo da non andare in sofferenza.

LE MISURE

«Innanzitutto questa settimana dovrebbe chiudersi la gara per un prefabbricato da 200 metri quadri che installeremo nel parcheggio dove c'erano le tende spiega Daniele Donato, direttore sanitario Questo perché aumentano le persone che si rivolgono al pronto soccorso con problemi respiratori e vogliamo mantenere i percorsi separati. Abbiamo aumentato i posti letto di Malattie infettive da 24 a 58, quelli di Terapia intensiva da 4 a 18. Inoltre, abbiamo riaperto dopo la chiusura estiva l'ottavo piano del monoblocco che potrà ospitare 18 posti di Malattie infettive e poi abbiamo spostato la Geriatria che era al sesto piano del monoblocco al Sant'Antonio dove si possono ricavare altri 20 posti letto».

Sui dipendenti dell'ospedale sono stati fatti 82.123 tamponi da febbraio, mentre sono stati processati 610.552 tamponi sui cittadini di tutto il Veneto. «Se ci sarà la necessità riattiveremo il servizio di tamponi h24, fermo restando che la Microbiologia lavora anche di notte. La differenza è che ora c'è una rete tra gli ospedali, non abbiamo problemi con i dispositivi di protezione e ci stiamo già attivando dice Flor Anche per quanto riguarda la campagna vaccinale antinfluenzale sta andando bene, finora si sono vaccinati 4 mila dipendenti su 8 mila quindi contiamo di arrivare tranquillamente al 60 per cento del personale».

IL BILANCIO

Drammatico il bilancio del Covid-19 nelle ultime 24 ore in provincia: quattro decessi e 619 nuovi casi, come riporta il bollettino della Regione Veneto. Da febbraio a oggi sono morte 355 persone a causa del Covid-19. Ieri non ce l'hanno fatta neppure Otello Filippi, 61 anni di Curtarolo, e Ugo Franco, 75 anni, di San Martino di Lupari. Entrambi erano ricoverati all'ospedale di Cittadella. I positivi al tampone attualmente sono 4.619. La pressione negli ospedali si fa sempre più forte, gli ultimi dati aggiornati parlano di 150 pazienti positivi in tutta la rete ospedaliera del Padovano. Si trovano in isolamento domiciliare, perché positivi al Covid-19 o contatti stretti di un ammalato, in 1.128. Tra mercoledì e giovedì sono usciti dalla quarantena 62 padovani. Il numero complessivo degli isolamenti, infatti, è in lieve diminuzione. I posti letto dedicati ai pazienti Covid sono prossimi alla saturazione.

Per far fronte alla seconda ondata di contagi, l'ospedale di Schiavonia tornerà ad essere il Covid Hospital della provincia di Padova. Da mercoledì sera sono iniziati i trasferimenti di alcuni pazienti, necessari per poter attivare i 120 posti letto destinati ai malati Covid. Per ora l'ospedale Madre Teresa ha in carico 37 pazienti in area non critica, otto in più, e altri sette in terapia intensiva, uno in più. Spostandosi all'ospedale di Cittadella si trovano altri 16 positivi in reparto, quattro in più, e uno solo in rianimazione. Al nosocomio di Camposampiero ci sono due casi gravi, mentre la struttura ospedaliera di Piove di Sacco accoglie un positivo in reparto. Per quanto riguarda i posti letto di ospedale di comunità a Camposampiero sono assistiti dieci pazienti in via di stabilizzazione.

Elisa Fais

Silvia Moranduzzo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

