SAONARA Saonara è tra i comuni della cintura urbana più colpiti dalla pandemia. Dati molto preoccupanti se paragonati all'emergenza della scorsa primavera. Trentadue residenti positivi nella prima ondata di Coronavirus, 340 quelli registrati fino ad ora nella seconda. Il sindaco di Saonara Walter Stefan si augura che il Governo metta in atto misure ferree a tutela della collettività.

Sono ad oggi 125 i cittadini saonaresi positivi, tra cui moltissimi giovani, posti in isolamento fiduciario nelle proprie abitazioni, sotto lo stretto controllo degli operatori sanitari e dei medici di base. E sono appunto 340 in totale i cittadini di Saonara contagiati in questa ondata autunnale della pandemia. «Se penso - dice il sindaco - che nella prima ondata di primavera abbiamo registrato appena 32 contagi complessivi, appare evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio, la preoccupante situazione di crescita della pandemia, che sta mettendo a dura prova la tenuta del nostro sistema sanitario, per non parlare delle centinaia di decessi che registriamo giornalmente a livello nazionale e particolarmente nella nostra Regione».

É ormai chiaro come la situazione appaia anche a livello europeo e mondiale di dimensioni ben superiori a quella primaverile, tanto da costringere le autorità competenti ad assumere provvedimenti sempre più drastici nel tentativo di contenere la diffusione del virus. Almeno fino al tanto sospirato vaccino. «Sono personalmente favorevole, in questa drammatica situazione che stiamo vivendo anche in Veneto, a misure drastiche di contrasto al diffondersi dei contagi. Mi auguro che il presidente Luca Zaia ed il Governo centrale abbiano il coraggio di assumere rigide decisioni atte a limitare drasticamente la diffusione del contagio. Un atto d'amore per i cittadini, mettendo la salute al primo posto rispetto a qualsiasi altro interesse, che ci costringerà tutti ad ulteriori sacrifici per salvare vite umane. Certo - conclude Stefan - bisognerà opportunamente ristorare con importanti liquidità le attività economiche ed i lavoratori penalizzati, ma nulla vale più della salute di tutti».

