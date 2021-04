Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROPOSTAFONTANIVA Pronto ad utilizzare un'area pubblica di 12 mila metri quadrati per installare delle tensostrutture dove poter far svolgere in tutta sicurezza le ore di lezione alle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado, nel caso in cui il Veneto ritorni in zona rossa.Questa la proposta alternativa alla didattica a distanza, nella considerazione dell'importanza del fare scuola in presenza, modalità assolutamente...