L'AVICOLTORE

CASALSERUGO Non soffriva di patologie pregresse, amava lo sport e la vita e fino a novembre godeva di ottima salute. Eppure il Covid-19 in un mese scarso ha ucciso Claudio Carturan, 71 anni originario di Ronchi di Casalserugo. Il 3 dicembre, dopo i primi sintomi, è stato ricoverato all'ospedale Sant'Antonio di Padova, poi è stato trasferito in terapia intensiva.

Per tutto il mese di dicembre i familiari hanno pregato che la situazione potesse migliorare. Carturan, noto a in paese con il soprannome di moretto, era una persona dinamica e attiva. Secondo la stessa famiglia godeva di salute eccellente, senza particolari patologie. Claudio Carturan era noto in paese e nei comuni limitrofi, visto che per 55 anni aveva lavorato alla ditta Pollo dell'Avvenire di Cartura, conquistandosi la stima e la fiducia di colleghi ed amici. Un'azienda da molti anni presente nel settore avicolo, che per Carturan era diventata la sua seconda casa.

Il settantunenne lascia la moglie Fiorella, i figli Silvia, Matteo e Simone, le sorelle Imelda e Gianna, il genero Eduard e il nipotino Andrea Dante. Innumerevoli i messaggi di riconoscimento e stima per le capacità lavorative e le qualità personali dell'uomo ricevuti in queste ore di lutto dai familiari da parte dei soci dell'azienda, dai colleghi, clienti e fornitori, tutti molto provati. Enorme la vicinanza nell'ultimo mese, testimoniata da amici e conoscenti che hanno cercato di portare conforto alla famiglia Carturan.

I familiari, provati sconvolti per quanto accaduto, ieri hanno ringraziato per le cure prestate a Claudio, la dottoressa Sabrina Boraso, coordinatrice della Rianimazione dell'ospedale Sant'Antonio, il primario Ivo Tiberio e tutto il personale della Terapia intensiva. Sabato nella parrocchiale di Ronchi di Casalserugo il rito funebre. Compatibilmente con le restrizioni imposte dal Governo, saranno in tanti coloro che vorranno tributargli l'ultimo saluto. La sera prima, venerdì, alle 20,30 in chiesa è previsto un rosario di preghiera in suo ricordo.

Cesare Arcolini

