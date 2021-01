L'OPERAIO

MONSELICE Un'altra vita spezzata a Monselice. Si è spento lo scorso lunedì, all'ospedale Madre Teresa di Calcutta, dove era ricoverato dal 29 dicembre scorso, Mario Vettorato: le patologie di cui soffriva si sono aggravate a causa del covid ed in poche settimane il 72enne si è spento.

È con grande dolore e cordoglio che la città della Rocca ha accolto la notizia della sua morte. Con il suo buon carattere e la battuta sempre pronta, Mario aveva conquistato le simpatie dei concittadini ed era molto benvoluto. Capitava spesso di imbattersi nel 72enne, che, da amante della propria città, frequentava volentieri il centro del paese e i suoi bar, anche per fare qualche partita a carte. Quello di Mario era un volto noto anche nel quartiere di San Giacomo, visto che praticava il gioco delle bocce nel bocciodromo del posto. Altra sua grande passione era la montagna, alla quale si dedicava nel tempo libero facendo lunghe passeggiate con gli amici alla ricerca di funghi. Dopo aver lavorato per una vita come operaio tecnico di materie plastiche in una ditta di Torreglia, Mario era in pensione e trascorreva più tempo possibile con la famiglia. Aveva perso la moglie da alcuni anni, ma era legatissimo al figlio Luca e alla nipotina Gaia. L'ultimo saluto sarà dato giovedì mattina alle 10 nella chiesa del Redentore.

Camilla Bovo

