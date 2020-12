LO SPORTIVO

PADOVA É mancato, a 88 anni di età, a causa del Covid, Leone Luise, molto noto per essere stato uno dei fondatori della prima squadra di pallavolo di Padova. Nel 1958 prestava servizio di leva nei vigili del fuoco in Prato della Valle, dove però non c'era una palestra. Allora, con l'amico e commilitone Nereo Baliello, si reca all'Antonianum, dove da pochissimo è stato edificato il palasport del Tre Pini. I due parlano con padre Luigi Pretto, gli chiedono non solo di potersi allenare, ma anche di disputare un campionato con la maglia dei vigili del fuoco. Il sacerdote, sempre aperto ai giovani, accetta e così inizia l'avventura. Due anni più tardi, nel 1970, la squadra di pallavolo dei pompieri, rimasta a corto di giocatori, si scioglie, ma ormai la passione per questo sport si è diffusa, quello che ha seminato non va disperso e nasce la sezione pallavolo del Petrarca, che vede Nereo Baliello capitano e Leone Luise punto di forza.

L'ATTIVITÁ

Luise non giocherà molto a lungo, ma rimarrà per sempre in contatto con Nereo Baliello (che diventerà prima allenatore e poi dirigente della società dell'Antonianum) e legato al Petrarca, nato dalle ceneri della squadra amatoriale dei Vigili del Fuoco, che vedrà salire di categoria, arrivare in serie A e addirittura vincere nel 1994, la Coppa Cev, prima e finora unica formazione padovana nei principali sport di squadra, a imporsi in una competizione internazionale.

Leone Luise, che ha lavorato per più di trent'anni come commesso da Valle, fa parte di una famiglia di sportivi. In sette tra sorelle e fratelli: oltre a lui, Luciano, Luciana, Liliana, Renato, Roberto e Paolo; gli altri maschi hanno giocato a rugby con il Petrarca, Luciano è stato il primo padovano ad arrivare in nazionale e Roberto, a sua volta azzurro, è stato il capitano della squadra allenata da Memo Geremia, che ha vinto i primi cinque scudetti e che ancora oggi è considerato uno dei più forti rugbisti italiani di sempre. Spesso Leone andava alle partite dei suoi fratelli, ed era un tifoso discreto, signorile, mai chiassoso.

LA MALATTIA

Da qualche tempo Leone Luise era ospite in una casa di riposo dell'Ira e stava complessivamente in salute. Purtroppo circa un mese fa ha contratto il Covid che gli è stato fatale. Lascia la moglie Anna e le figlie Rossella e Federica. I funerali di questo pioniere della pallavolo cittadina e sportivo autentico si terranno domani alle 10,30 nella chiesa di San Giuseppe.

Alberto Zuccato

