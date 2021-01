L'ARTIGIANO

CAMPOSAMPIERO Rustega è in lutto per la scomparsa di Bruno Biliato, lo storico elettricista della frazione. Vedovo da un anno e mezzo, avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 31 gennaio. Biliato era ospite al centro servizi Bonora da circa due anni e mezzo. Nel 2018 era stato alloggiato all'ospedale di comunità e successivamente era entrato in maniera definitiva come residenziale. Lascia le figlie Silvia e Fiorella.

«Papà da anni era pluripatologico - racconta Fiorella Biliato - Si è ammalato lo scorso 17 dicembre. In realtà fino a quel momento stava bene perché aveva ripreso tutti i suoi ritmi di vita quotidiana. Mio padre girava aiutato da un girellino ma era autonomo. Da quando si è contagiato per 20 giorni si è sottoposto alle terapie. Una settimana fa sembrava che il suo fisico avesse risposto bene ma negli ultimi 4-5 giorni la situazione si è sempre più aggravata fino a sabato mattina quando è mancato». La notizia della morte di Bruno Biliato ha destato grande commozione e cordoglio. Era molto conosciuto a Rustega perché fino al raggiungimento della pensione aveva lavorato come elettricista all'Enel. Persona disponibile e di compagnia, amava nel tempo libero giocare a carte con gli amici. «Era la sua grande passione, vinceva sempre - racconta ancora la figlia- Al Bonora era sempre in cima alle classifiche: spesso chiamava dicendo di aver vinto pranzi o gite. Papà stava davvero bene nella struttura per anziani a Camposampiero: poco tempo fa mi ha confidato che non sarebbe mai tornato a casa perché viveva in un ambiente dove conosceva tutti e si divertiva».

Oltre che per il gioco, Biliato aveva un debole per il nipote Giulio, del quale era letteralmente innamorato. L'ex elettricista di Rustega aveva anche un appezzamento di terreno in via Moretto che seguiva con passione fin che ha potuto. La famiglia, di origini contadine, era molto apprezzata in paese. Una ventina di anni fa il fratello Romeo, all'epoca del sindaco Dino Scantamburlo, era stato eletto consigliere comunale. Non è ancora stata fissata la data del funerale di Bruno.

Luca Marin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA