I LUTTI

SANT'ELENA/FONTANIVA L'ultima telefonata al figlio l'ha fatta domenica mattina dal Covid hospital di Schiavonia dicendo che tutto sommato si sentiva bene. Poi nella notte il suo cuore ha ceduto. Non ce l'ha fatta Canzio Fornasiero, 86 anni di Sant'Elena e una vita spesa in agricoltura lavorando per conto terzi. Il virus, contratto quasi un mese fa, ha aggravato un quadro clinico già di per sé delicato a causa di patologie pregresse di natura cardiaca.

IL RICORDO

A Renato, uno dei due figli, sono rimaste ben impresse le tappe che hanno portato al tragico epilogo di lunedì. A partire dalla fame di ossigeno dell'anziano. «La mattina del 21 novembre papà faceva fatica a respirare racconta . Due giorni dopo è stato ricoverato a Schiavonia e messo sotto ossigeno. Nei giorni successivi si è ripreso, pur restando positivo, tanto che l'ospedale era propenso a dimetterlo». Ma l'intera famiglia, composta da moglie e figli, era in isolamento perché i tamponi avevano dato esito positivo. Fornasiero è stato dirottato quindi nel reparto Covid dell'ospedale di Conselve, quello destinato ai pazienti in via di guarigione. Un trasferimento che faceva ben sperare. «Lo sentivamo al telefono e i medici ci dicevano che reagiva bene», continua il figlio, ignaro che di lì a poco ci sarebbe stata una ricaduta. «Poi si è aggravato di nuovo. E il cuore stavolta non ha retto». Canzio, che abitava in via Roma, lascia nel dolore la moglie Silvana, i figli Renato e Stefano, la sorella e i nipoti. Appassionato di motori, ha lavorato in agricoltura come terzista, attività che ha poi tramandato al figlio Renato. E se in agricoltura non si è mai risparmiato, anche nelle iniziative paesane ha sempre dato una mano, collaborando soprattutto con la Pro Loco. «Ha dato molto al nostro paese», ricorda il sindaco Emanuele Barbetta. Domani l'ultimo saluto: il funerale verrà celebrato alle 10 nella chiesa di Sant'Elena.

IL DOLORE

Famiglia e lavoro erano i cardini portanti della sua vita con ben saldi i valori fondamentali, primo tra tutti quello dell'onestà. Fontaniva piange la scomparsa di Luigi Lorenzin. É mancato ieri all'età di 86 anni. Da tempo in pensione, era ricoverato da qualche giorno all'ospedale di Cittadella a causa del Coronavirus. Luigi Lorenzin lascia la moglie Rita, i figli Marisa, Mara, Paola e Giovanni, i generi Fabio e Vanni, la nuora Consuelo, i nipoti Andrea con Flaminia, Eleonora con Michele, Marco con Viviana, Filippo, Anna e Marc, i pronipoti Cecilia e Giovanni, i fratelli e la sorella. Una grande famiglia la sua, della quale andava giustamente fiero ed orgoglioso. La preghiera di suffragio si svolgerà domani alle 19 in Duomo a Fontaniva dove venerdì alle 10 saranno celebrate le esequie sempre nel massimo rispetto delle norme di sicurezza. Il feretro giungerà dal nosocomio della città murata. La famiglia, pur nel momento di grande dolore, invita chi lo vorrà a destinare quanto destinato agli omaggi floreali a chi si trova nella necessità, ad opere di bene.

Michelangelo Cecchetto

Maria Elena Pattaro

