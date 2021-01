(N.B.-L.Ma) All'ospedale di Piove di Sacco si è spento Ettore Buggio, di Brugine, classe 1957. L'uomo originario di Piove, si era trasferito dopo il matrimonio con Silva Masiero a Brugine, in via Palù. La coppia ha un figlio, Andrea. Ettore Buggio era in pensione da qualche tempo e lo scorso anno aveva perso la moglie Silva per malattia. All'età di 91 anni è morta martedì all'ospedale di Camposampiero Elide Zoccarato, una vita da casalinga, vedova dell'ingegnere Luciano Fiscon, deceduto cinque anni fa. La donna si era infortunata quasi due settimane fa in casa. La signora stava bene fino a quel momento, non era positiva al covid e non aveva particolari patologie. Solare, sempre disponibile con tutti, Elide era la spalla del marito, molto attivo e conosciuto in paese. «Papà - ricorda il figlio Gianni - è stato un ingegnere libero professionista molto dinamico. É stato anche consigliere comunale ed ha partecipato attivamente alla vita sociale e culturale del paese. Mamma è sempre rimasta a casa ma aveva un ruolo insostituibile per papà e per noi ragazzi. É sempre stata un punto di riferimento costante nella nostra vita». Elide Zoccarato lascia i figli Margherita, Anna e Gianni. Un grande dolore che ha dovuto sopportare è stata la scomparsa un paio di mesi fa del figlio Elmo Fiscon per un infarto. La famiglia è convinta che Elide si sia spenta anche con il covid, non solo però a causa del virus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA