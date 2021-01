LA SCUOLA

PADOVA Cordoglio nel mondo dell'istruzione per la morte del professor Enrico Cerulli, ex docente del liceo scientifico Alvise Cornaro, ammalatosi di Covid nella casa di riposo dove era ospite dal luglio 2019. «Era una persona di grande generosità, competenza e dedizione verso gli studenti tutti e in particolare degli studenti stranieri», lo ricorda il collega Paolo Peranzoni.

«Enrico è stato uno degli insegnanti più preziosi del liceo Cornaro. Non solo perché era colto, intelligente, gentile, sorridente, disponibile al dialogo. Ma anche, e soprattutto - lo rimpiange un'altra collega, Marina Bolletti - per il progetto che per tanti anni ha portato avanti relativamente alla formazione e al sostegno degli studenti stranieri. Il rapporto che Enrico ha sempre avuto con loro era straordinario, irripetibile, e basato sulla comprensione profonda dei loro problemi». Anche con il sostegno dell'asssociazione Unica Terra, di cui faceva parte, Enrico Cerulli si occupava di questi ragazzi, riconosceva i loro bisogni, cercando gli strumenti e le azioni che secondo lui meglio potevano agevolare il loro positivo inserimento nella società. Da qualche anno era in pensione e soffriva di problemi di salute. «Una persona riservata - lo ricorda l'ex preside del Cornaro, Massimo Vezzaro -, che ha dato un grande contributo al mondo della scuola, adoperandosi per gli studenti più fragili».

F.Capp.

