NOVENTA PADOVANA Un grave lutto ha colpito la comunità di Noventa Padovana. A 87 anni si è spenta Bruna Zambolin Celin. Da tre anni aveva lasciato la sua abitazione di via Marconi per trasferirsi alla Casa di Riposo Ira di via Beato Pellegrino a Padova. Aggravata da precedenti patologie, un paio di settimane fa è risultata positiva al Coronavirus. L'altro giorno il suo cuore ha smesso di battere.

Rimasta vedova da anni, lascia nel dolore i figli Enrico, Annamaria e Milvia oltre alle sorelle Ada e Sandra. Proprio i figli, nonostante si siano creati la propria vita, non hanno mai lasciato da sola la mamma, cercando di far fronte a tutte le esigenze di cui l'anziana madre necessitava. Le persone che la conoscevano la ricordano come una donna affabile, molto religiosa e dai toni pacati. Frequentava assiduamente la chiesa di Noventana ed era impegnata nell'attività pastorale. É sempre stata aperta al confronto e amava imparare cose nuove dalla vita. I funerali saranno celebrati domani alle 10,30 nella parrocchia di Noventana.

Fino a quando le forze l'hanno assistita Bruna Zambolin ha sempre vissuto in maniera indipendente. Amava la cucina, era una persona molto ordinata e quando poteva era solita trascorrere i pomeriggi con le amiche di una vita. Si è sempre interessata degli avvenimenti di cronaca locale e nazionale mostrando un'invidiabile lucidità. Inizialmente frequentava il centro diurno della Casa di Riposo, poi, quando il fisico ha cominciato a non rispondere più a dovere, si è stabilmente insediata nella struttura di via Beato Pellegrino. L'ennesima Rsa della provincia di Padova colpita dal Coronavirus nonostante siano state applicate tutte le misure preventive. Il rito funebre sarà officiato da don Dionisio Pegoraro.

