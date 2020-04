Arriveranno oggi al Centro Servizi Anziani di Monselice gli esiti dei tamponi effettuati su 28 ospiti, già risultati positivi al Coronavirus, ma ora asintomatici. Sempre oggi, gli stessi 28 anziani saranno sottoposti a un secondo tampone di controllo. Quando arriveranno anche questi esiti, forse già lunedì, si potrà avere conferma della loro guarigione. Intanto il gruppo consiliare Ambiente e Società si interroga sulla situazione all'interno del Centro. «La Regione ha fatto sapere che 246 Case di Riposo risultano senza contagi. Nelle restanti 86 si contano 375 decessi, 2154 positivi tra i pazienti, 1003 tra gli operatori. ricostruisce Francesco Miazzi - È evidente che in alcune strutture qualcosa non ha funzionato. In alcuni casi se ne sta già occupando la magistratura, per gli altri se ne dovranno occupare gli amministratori locali. Perché la fatalità è un conto, eventuali negligenze e superficialità meritano di essere individuate e sanzionate». Il Commissario Straordinario della struttura, Francesco Lunghi, commenta: «Il consigliere non ha centrato il problema. Ci sarà tempo e modo per spiegare a tutti la reale situazione. Anzitutto l'epidemia è in realtà partita già a gennaio e sono certe che quasi tutte le strutture abbiano avuto pazienti positivi, solo che non sono stati individuati con i tamponi. I dati tra strutture sono discordanti proprio perché non tutti hanno fatto i tamponi. La mortalità poi è sovrapponibile a quella avuta con le due più grandi epidemie influenzali degli ultimi cinque anni. Non si cerchi di cavalcare cose su cui non si hanno le competenze». Conclude Lungi: «Ho intenzione di chiedere all'Ulss6 la realizzazione di uno studio epidemiologico che prenda in considerazione tutti i dati delle case di riposo tra il 1 dicembre scorso e il 30 aprile, mettendo a confronto i decessi degli ultimi cinque anni».

