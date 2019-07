Scuole, test d'ingresso: solo uno su 4 ce la fa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PROVAPADOVA Sono 1800 i laureati in Medicina e Chirurgia che ieri hanno affrontato la prova per entrare alle Scuole di specializzazione, ma solo 423 otterranno una borsa di studio a Padova. Gli altri dovranno spostarsi in altre province o scegliere un percorso diverso. Ci sarà anche chi, in attesa del test del prossimo anno, coglierà altre opportunità di lavoro: dalle sostituzioni dei medici di medicina generale, agli incarichi di guardia medica. LE DIFFICOLTÀÈ il famoso imbuto patito dai giovani camici bianchi. Hanno la laurea in...