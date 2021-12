LE CATEGORIE

PADOVA Dagli avvertimenti alle sanzioni. Sono scattate ieri le prime sospensioni per insegnanti, bidelli e dipendenti amministrativi del mondo scolastico padovano. Gli irriducibili No Vax sono circa 50 e per tutti nei prossimi giorni arriverà il provvedimento di stop: dovranno rimanere a casa, senza lavoro e senza stipendio, come previsto dall'ultimo decreto del premier Draghi.

Lo scorso 15 dicembre erano stati notificati 400 ultimatum e nel giro di cinque giorni la stragrande maggioranza del personale non vaccinato è corso a prenotare la prima dose pur di continuare a lavorare. Per tutti gli altri, invece, il tempo per presentare certificato vaccinale, prenotazione o esenzione è scaduto lunedì. Ieri i presidi hanno iniziato a mettere nero su bianco i procedimenti.

«I dirigenti applicano la legge - commenta il provveditore Roberto Natale - Immagino che ci saranno delle difficoltà a reperire supplenti soprattutto negli istituti primari ma i numeri sono per fortuna molto esigui. Piuttosto il vero problema per noi resta quello delle classi in quarantena. Il tracciamento è molto difficile, il Sisp dell'Ulss è sicuramente in difficoltà e non sempre si riesce ad avere tempi veloci anche per i tamponi. Speriamo che la situazione possa calmarsi con le vacanze di Natale e che migliori da gennaio».

LE SITUAZIONI

Non esiste un conteggio ufficiale delle sospensioni ai No Vax, ci si affida quindi alle stime e ai calcoli dei presidi zona per zona. Il Comune di Padova ha fatto sapere di aver avviato le procedure di sospensione per dieci dipendenti tra nidi e materne. Sempre a Padova va segnalato come negli istituti comprensivi vi fossero quattro insegnanti No Vax che nelle ultime settimane hanno contratto il Covid: per ora non necessitano del vaccino perché il Super green pass a loro sarà garantito dal certificato di guarigione.

Nell'Alta Padovana si contano diversi casi sparsi (come si può leggere nell'articolo sottostante), mentre alle Terme si evidenzia la sospensione di un docente dell'Alberghiero di Abano. Tutti vaccinati (o prenotati) sia all'istituto superiore di Este sia alla scuola professionale Dieffe di Noventa Padovana (eccetto uno che avrà l'esenzione). Situazione tranquilla senza sospensioni anche al liceo Newton di Camposampiero.

FORZE DELL'ORDINE

Vaccino obbligatorio anche per militari e forze dell'ordine, compresa la Polizia locale. A Padova i vigili No Vax che saranno sospesi saranno 8 sui 265 totali, ma dal comando di via Gozzi si assicura che non ci saranno ripercussioni sui servizi grazie alle recenti 15 assunzioni.

Per quanto riguarda la Polizia di Stato, sono circa 50 le notifiche di avviso inviate a lavoratori di ogni settore. La maggior parte è al II reparto mobile, dove troviamo circa 35 lavoratori non vaccinati (una ventina si è convinta all'ultimo). Dopo la sospensione di sei mesi dovranno anche sottoporsi eventualmente alla valutazione psicofisica per il reintegro in servizio.

Tutti immunizzati fin dall'inizio, invece, alle Volanti, alla Digos e alla Stradale. Nessun problema anche tra carabinieri e Finanza. Nella Polizia Penitenziaria sono circa 10 gli irriducibili che hanno già ricevuto l'avviso. Al momento tutti stanno sfruttando malattie o altri permessi, se al rientro non saranno in regola verranno sospesi.

Valutazioni in corso per far scattare i provvedimenti di sospensione anche per tutti i dipendenti amministrativi del comparto sanità: nel Padovano sono circa 1.500 e l'Ulss un mese fa aveva contato un 10% di non vaccinati tra i suoi 700.

