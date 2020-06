ISTRUZIONE

PADOVA Mancano i soldi per le igienizzazioni negli asili e nelle scuole del centro storico gli spazi sono insufficienti. L'assessore alle Politiche scolastiche Cristina Piva ieri ha passato tutta la mattinata a leggersi le linee guida del governo sulla riapertura delle scuole. Una lettura che, di certo, non l'ha rassicura. I dubbi sull'applicabilità delle nuove norme non mancano.

«Rispetto alle ipotesi circolate le scorse settimane, ci sono alcune novità ha spiegato Piva Una di queste riguarda i bambini dai 0 ai 6 anni, quindi quelli che frequentano i nidi e le scuole materne. Per loro, infatti, non è previsto il distanziamento sociale».

«In teoria, per quel che riguarda le strutture comunali, questo dovrebbe agevolarci ha aggiunto l'esponente del Partito democratico le linee guida, però, prevedono una serie di igienizzazioni quotidiane che il nostro personale non è in grado di garantire. Dal momento che le nostre risorse non ci consentono di implementare questo servizio che, in parte viene coperto da personale interno e, in parte da una cooperativa, mi chiedo come si farà a seguire le indicazioni del governo». Passando alle scuole primarie e alle medie dove la distanza tra alunno e alunno dovrà essere di un metro (si calcolerà la distanza da una bocca all'altra) i problemi non mancano. «Per quel che riguarda gli istituiti nei quartieri, gli spazi dovrebbero essere sufficienti ha detto ancora l'assessore Ci potrebbe essere qualche problema alla scuola Arcobaleno, ma qui si potrebbe risolvere utilizzando alcuni spazi di casa Leonardo. La questione, però, va affrontata con il settore Decentramento». I problemi potrebbero esserci, invece, in centro storico dove gli spazi sono piuttosto ridotti e le classi già oggi sovraffollate.

«Effettivamente, scuole come le Carraresi o la Manin rappresentano un problema che dovremo affrontare ha continuato Un discorso a parte va fatto per la Mameli di via Agnusdei. Qui, nfatti, i lavori in corso ci costringeranno a prolungare le lezioni nelle sede provvisoria nelle parrocchia di Madonna Pellegrina. Lezioni che dureranno fino all'inizio di novembre». Anche la questione mensa rappresenta un problema non indifferente. Come prima cosa bambini e ragazzi non potranno più pranzare tutti assieme e, quindi, il pasto dovrà essere scaglionato o, in alternativa, consumato nelle classi. «Dal punto di vista igienico ha concluso Piva l'ideale sarebbe che agli studenti venisse servito un piatto unico. Questo, però, dal punto di vista organizzativo non sarà per nulla semplice». Da un paio di settimane, intanto, il Comune sta lavorando a un piano che prevede il recupero di nuovi spazi anti Covid dedicati alla didattica. Innanzitutto palazzo Moroni è intenzionato a ottimizzare al massimo ogni metro quadro dell'edilizia scolastica che gestisce. Tra scuole di proprietà comunale e asili convenzionati, palazzo Moroni può contare, infatti, su 154 strutture. Della partita fanno parte, infatti, 44 scuole primarie (elementari e medie), 17 nidi comunali e 10 scuole per l'infanzia statali. Una delle ipotesi in campo sarebbe quella di utilizzare anche le palestre scolastiche.

Ovviamente, per quanto ben utilizzati, questi spazi rischiano di rivelarsi assolutamente insufficienti. Proprio per questo, una delle ipotesi in campo è quella di sfruttare anche alcune stanze all'interno di quelle che un tempo erano le sedi di quartiere. Ovvero le sedi di piazza Capitaniato (Centro), via Curzola (Arcella ), via Boccaccio (quartiere 3 est), via Guasti (quartiere 4), piazza Napoli (Quartiere 5) e via Dal Piaz (quartiere 6). All'elenco si potrebbero aggiungere, poi, le 25 palestre gestite direttamente dal Comune e le 10 sale civiche presenti sul territorio. Insomma, il Comune potrebbe contare complessivamente su oltre 200 strutture che potrebbero, in qualche modo, dare una risposta alla richiesta di nuovi spazi che arriveranno un po' da tutti gli istituti scolastici presenti a Padova.

