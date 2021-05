Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ISTRUZIONEPADOVA Avanti così fino alla fine dell'anno scolastico. Il prefetto, il provveditore e i vertici di Busitalia ieri mattina si sono riuniti in videoconferenza per sancire la strada che gli istituti superiori seguiranno da qui al 5 giugno. Non è più tempo di sperimentazioni: per queste ultime settimane la parola d'ordine è continuità. Le classi seconde, terze e quarte proseguiranno con la didattica a distanza al 50 per cento...