LA SITUAZIONEPADOVA «Dottore, mi creda. Noi non siamo una famiglia No Vax. Il vaccino lo abbiamo fatto, ma per nostro figlio abbiamo paura». Quanti medici negli ultimi mesi si sono imbattuti in considerazioni di questo genere? Tanti, tantissimi. Di genitori reticenti la provincia di Padova è piena e i numeri parlano chiaro: su 70 mila ragazzini tra i 12 e i 19 anni, sono ben 30 mila quelli che non hanno ricevuto nemmeno la prima dose....