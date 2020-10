LO SCENARIO

PADOVA «La priorità è tenere aperte le scuole». Lo dicono i genitori, gli insegnanti, i presidi. Ma lo ripetono come un disco rotto anche i politici, i medici e gli scienziati. Nelle ultime due settimane si sono divisi su moltissimi aspetti, ma sulle scuole sono stati quasi tutti d'accordo: «Non si toccano». Ma come stanno davvero gli istituti padovani a poco più di un mese dall'inizio dell'anno? «Il bilancio è positivo, anche se ovviamente ci sono ancora delle cose che non vanno e devono essere migliorate il prima possibile» risponde il professor Roberto Natale, direttore dell'Ufficio scolastico di Padova. È lui l'uomo che coordina l'attività delle 102 scuole statali (dalle materne alle superiori) della provincia di Padova ed è questa l'occasione per tirare un primo bilancio. Per fare il punto su cosa va e su cosa non va.

IL PROBLEMA

«La criticità più grande - evidenzia Natale - riguarda la tempistica di diagnostica e di comunicazione legata agli studenti positivi. Abbiamo avuto almeno otto casi di scuole che si sono trovate in difficoltà perché i presidi non sapevano che decisione prendere dopo un caso di contagio. Far venire comunque i compagni di classe a scuola oppure no? Siamo in costante contatto con il Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss e mi rendo conto che la loro mole di lavoro è aumentata a dismisura nelle ultime settimane, ma le decisioni vanno prese in fretta perché tante volte i dirigenti scolastici non sanno cosa fare e le famiglie si preoccupano. Noi dobbiamo sapere cosa rispondere».

L'esempio più eclatante è avvenuto la scorsa settimana alla primaria De Amicis di Padova, dove la preside ha mandato a tarda sera una comunicazione ai genitori: «Abbiamo saputo alle nove di un caso di positività di un'insegnante e l'Ulss non ci risponde. Domani mattina valutate voi se portare i vostri figli a scuola oppure no». Davanti a episodi di questo genere il provveditore Natale allarga le braccia. «Che dobbiamo fare? La dirigente in quel caso ha fatto bene ad agire così perché la scuola deve rimanere aperta, il pubblico servizio non può essere interrotto». Nel mondo scolastico sempre più dirigenti invocano l'apertura di una sorta di centrale operativa dell'Ulss per dare istruzioni h24, intanto il provveditore dà loro un altro consiglio: «Fate sempre riferimento al Dipartimento di Prevenzione, ma quando ci sono situazioni emergenziali e le risposte non arrivano rivolgetevi direttamente ai sindaci. I sindaci sono autorità sanitarie locali e hanno potere decisionale con le ordinanze».

I POSITIVI

Al netto di questo problema, per fortuna i casi di contagio nelle scuole sono ritenuti «molto bassi». Gli istituti colpiti da almeno un contagio sono poco più di 70 e il focolaio principale riguarda l'istituto Einstein di Piove di Sacco (20 contagi tra studenti e docenti). «Ma gli studenti contagiati sono lo 0,07% del totale - sottolinea Natale - Stiamo reggendo perché c'è a livello generale una grande attenzione alle regole. Distanziamenti e mascherine all'ingresso vengono sempre usate. Il senso di responsabilità è molto alto ed è grazie a questo che si riuscirà a tenere aperte le scuole».

I DOCENTI

L'altro grande problema di inizio anno, ormai risolto, riguarda l'organico degli insegnanti supplenti. Se prima dell'inizio delle scuole mancavano in tutta la provincia di Padova 2.747 insegnanti, ora ne mancano solo 47 e i posti vacanti saranno coperti nei prossimi giorni. «Mancano da coprire 20 posti comuni e 27 di sostegno - prosegue il provveditore - ma nel giro di pochi giorni contiamo di chiudere la partita pescando tra le graduatorie provinciali».

LE REGOLE

Il Dpcm prevede la possibilità di introdurre ingressi scaglionati, ma solo in aree con situazioni critiche e questo non è il caso di Padova, dove al massimo ci sono scuole che variano l'orario di ingresso da classe a classe per evitare assembramenti.

Natale chiude con un appello: «Attenzione a tutte le nostre abitudini e alle regole fondamentali, come mascherine e distanziamento. Se vogliamo avere servizi pubblici, come le scuole e i trasporti, tutti dobbiamo fare la nostra parte».

Gabriele Pipia

