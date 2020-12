L'INIZIATIVA

VEGGIANO Un regalo di Natale per le scuole di Veggiano e per il benessere degli alunni. Protagonisti del gesto, che vedrà installato nelle aule delle due scuole del territorio un sistema di ventilazione meccanica controllata, sono gli imprenditori locali. Un impianto di facile installazione prodotto dalla Brofer di Treviso, ditta cliente della Comit di Veggiano, l'azienda che si è fatta promotrice dell'idea, diventando capofila del progetto pensato per le scuole di Veggiano. Un macchinario che permette durante le ore di permanenza degli alunni in aula di spingere fuori dall'ambiente l'aria viziata e di introdurne di nuova dall'esterno, ovviamente ripulita e scaldata. Il tutto senza spalancare le finestre e raffreddare le aule. Un'idea perfezionata con l'emergenza Covid, con una particolare attenzione all'ottimizzazione energetica evitando il disperdersi del calore. «Visto il momento non facile che tutti stiamo vivendo - hanno spiegato gli imprenditori Luciano Favaretto e Jody Gambaro, rispettivamente ad di Comit Siderurgica e Comit Metalli -, abbiamo pensato che in questo periodo fosse più utile concretizzare un progetto per le scuole del territorio, che possa essere utile nel lungo tempo». Le funzionalità della macchina che sarà installata nelle 7 aule della scuola media, per poi pensare alle 10 dell'elementare, sono state descritte da Paolo Delfitto e Stefano Peggiato, mentre al progetto partecipano, oltre alla Comit, anche la BMR, la Meat srl, la Clinica Veterinaria e la Bimecc. Ma l'obiettivo è quello di estendere la partecipazione ad altri imprenditori locali. «E' un altro importante esempio di come nel nostro territorio la collaborazione fra pubblico e privato sia sinergica, offrendo così nuovi servizi al territorio ha detto il sindaco Simone Marzari . Ne è un esempio l'ampliamento della scuola media Leonardo da Vinci, o la realizzazione della palestra dell'elementare». Il progetto pilota è stato attivato sabato mattina nella scuola elementare di Resana (Tv), prossima installazione le sette classi delle scuola media Leonardo da Vinci di Veggiano. A Limena, invece, l'amministrazione comunale ha investito 15.000 euro per dotare tutte le classi dell'istituto comprensivo di purificatori d'aria da poter utilizzare in presenza. «Da circa un mese e mezzo gli apparecchi sono presenti nel plesso Beato Arnaldo e nelle 4 aule della primaria Manzoni ospitate alle medie ha detto il sindaco Stefano Tonazzo -, a gennaio verranno forniti gli apparecchi per tutte le altre aule della Petrarca e della Manzoni».

