Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL GIOIELLOCITTADELLA Il restauro completo delle mura di Cittadella costruite nel 1220 con la possibilità di percorrere quasi un chilometro e mezzo in altezza come gli armigeri medievali, ha dato un forte impulso al turismo ed all'economia non solo della cittadina di oltre 20mila abitanti, ma anche dell'area contermine. Il tutto sulla base di una programmazione tra Comune e Historia Travel servizi per il turismo, società che vincendo il...