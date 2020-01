Scuole aperte per scoprire che fare dopo il diploma

L'INIZIATIVA

PADOVA Cosa fare da grandi? Università o altri percorsi formativi? Sono le domande cui vorrebbe rispondere Its Red Academy visto che per studenti delle scuole superiori e per le loro famiglie è già tempo di guardare al futuro e di scegliere il nuovo percorso formativo post diploma. I docenti sono già al lavoro per presentare il biennio di alta formazione 2020/2022.

Its Red forma super tecnici nel settore della Bioedillizia, della Green economy, del Risparmio energetico, delle Nanotecnologie e del Marketing per il made in Italy.

Il mese di gennaio sarà, quindi, dedicato a presentare e far conoscere i corsi, l'ambito formativo, gli sbocchi professionali e le figure richieste dal settore.

Per il presidente Its Red Academy, Cristiano Perale «il sistema delle costruzioni è in netta ripresa e abbiamo un notevole numero di imprese tra i nostri partner che ricercano figure professionali altamente specializzate per la gestione dei progetti e dei cantieri, soprattutto in loco, ma anche all'estero. È altissima l'attenzione rivolta ai nostri studenti da parte di queste aziende, tanto che abbiamo addirittura liste d'attesa per chi si forma con Its Red».

All'Istituto Tecnico Tecnologico G.B. Belzoni, che è sede del corso di Building Manager sono in programma, a partire da oggi, quattro Open Day, tutti i lunedì di gennaio dalle 14 alle 16 che toccheranno il tema della realizzazione, ristrutturazione, impianti e acustica di un edificio.

Sarà poi l'Istituto Tecnico Marconi di via Mazzini, sede del Corso di Energy Manager, ad ospitare altri due open day: giovedi 16 e giovedì 22, dalle 16 alle 18, Si parlerà di Mep revit, impianti riqualificazione energetica di una scuola esistente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA