PADOVA «Lancio un appello, vacciniamo le maestre, le educatrici dei nidi e il personale di asili e scuole elementari pubbliche. Ancora non è stato vaccinato nessuno». Ieri mattina l'assessore alle politiche scolastiche del Comune, Cristina Piva, era preoccupata. Dopo il primo round di sabato scorso destinato a 300 persone domani in fiera ne arriveranno solo altre 300 dei primi elenchi forniti all'Ulss 6. In gran parte personale delle paritarie.

Ma nel pomeriggio la dirigente del servizio Igiene e sanità pubblica dell'ente socio sanitario Loredana Gottardello ha fornito la tanto sospirata notizia. «Da domani (cioè oggi) nel nostro sito sarà pubblicato il link della piattaforma a cui tutto il personale potrà rifarsi per la prenotazione».

Un notizia che inaugura di fatto la campagna di vaccinazione di massa per il personale docente e non docente di ogni ordine e grado, come si dice.

«Somministreremo le 8.500 dosi di Astrazeneca che abbisogna di una seconda iniezione solo dopo 12 settimane - continua - ai docenti di ogni livello scolastico. Si parte dalla prossima settimana. Alla mattina gli anziani, al pomeriggio le scuole. In tutte le nostre sei sedi vaccinali sparse nella provincia».

Quindi dopo i medici in prima linea, gli infermieri, gli operatori e gli ospiti delle case di riposo, il personale della sanità privata e gli ottantenni, ora tocca alla scuola. Il link per l'appuntamento sarà messo a disposizione sul sito internet www.aulss6.veneto.it. Potranno prenotarsi on-line solo le persone comprese negli elenchi predisposti dalle scuole, in una piattaforma informatica ministeriale delle categorie eleggibili per la vaccinazione per la prevenzione di Sars-Cov 2, come da ordinanza del ministro Arcuri. Le persone da vaccinare complessivamente sono circa 20mila, tra personale che lavora in strutture pubbliche e private.

In provincia di Padova infatti si contano complessivamente 99 dirigenti scolastici, 3.726 addetti del personale Ata e 12.645 docenti. Di questi, 699 lavorano nelle scuole dell'infanzia, 4.570 alle elementari, 3.152 alle medie e 4.224 alle superiori. In totale 16.926 lavoratori, dei quali 11.826 sotto i 55 anni. A questi si aggiungono circa 1.600 dipendenti delle scuole paritarie.

«Quando l'insegnante o il personale si prenota viene riconosciuto dal sistema grazie al codice fiscale» continua Loredana Gottardello «se non si è nella lista del Ministero non ci si può registrare e in questo modo si possano prenotare solo le persone che hanno diritto».

Inoltre «ci saranno comunque percorsi separati. Nelle stesse sedi potremmo vaccinare, ad esempio, di mattina gli anziani e di pomeriggio gli insegnanti, in modo da evitare di mescolarli, anche perché i vaccini usati sono differenti, con Pfizer somministrato ai primi e AstraZeneca ai secondi».

Resta un problema «Nel mondo della scuola gravitano anche tante altre persone - riflette l'assessora Piva - Sto pensando agli operatori delle società esterne che scodellano il cibo o al personale dell'Aps. Bisognerà pensare anche a loro».

Mauro Giacon

