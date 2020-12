L'EMERGENZA

NOVENTA PADOVANA/MONSELICE Non si fermano i contagi in ambito scolastico. Questa volta a farne le spese due scuole elementari, una Noventa Padovana e una a Monselice.

LA SCELTA

Con due giorni d'anticipo rispetto al calendario scolastico il sindaco di Noventa si è visto costretto a prendere una decisione drastica a tutela della salute della collettività. Venti insegnanti positivi al Coronavirus, un numero imprecisato di alunni contagiati. Un quadro drammatico che ieri mattina ha spinto il primo cittadino Luigi Alessandro Bisato a firmare un'ordinanza che di fatto sospende l'attività scolastica in presenza alla primaria Anna Frank. Le lezioni programmate per oggi e domani e destinate ai quattrocento alunni andranno avanti grazie alla didattica integrata digitale. La scuola invece rimarrà chiusa fino al 7 gennaio salvo ulteriori restrizioni che eventualmente verranno prese ad inizio anno in base all'andamento dei positivi.

«Ci siamo confrontati con il dirigente scolastico Daniela Bellabarba e la responsabile Sisp Ulss 6 Ivana Simoncello - spiega Bisato - e abbiamo convenuto che era inutile prendere ulteriori rischi visti i numerosi casi di positività riscontrati sia tra gli alunni che il corpo docente». Bisato è chiaro: «Si raccomandano i ragazzi ed i genitori di assumere comportamenti sociali adeguati evitando feste di compleanno e ritrovi in genere in ambienti chiusi e aperti». Questa ultima affermazione del primo cittadino arriva alla luce di numerose segnalazioni che riferiscono di incontri in appartamento con più ragazzini per festeggiare ricorrenze e comunque trascorrere qualche ora in allegria. In tal senso i controlli della Polizia locale sono sempre più serrati per scoraggiare ogni forma di assembramento e comportamento non in linea con le restrizioni imposte dal Governo.

LA DIFFUSIONE

I protocolli sono rispettati, ma alcuni genitori chiedono maggiori precauzioni, arrivando a invocare la chiusura della scuola prima delle festività natalizie per procedere con uno screening generale e una sanificazione di tutti gli ambienti scolastici. Succede a Monselice, e in particolare alla scuola primaria Giorgio Cini, dopo che una classe è stata messa in quarantena e un'altra in automonitoraggio a causa della diffusione del covid. Un bambino di quarta è infatti risultato positivo al test rapido, ma, in attesa dell'esito del tampone molecolare, i compagni hanno continuato a frequentare le lezioni. Tutto come da norma, secondo quanto previsto dal Sisp. Ma nel frattempo il virus si è diffuso, e i bimbi positivi ad oggi sono otto, ai quali si aggiungono una maestra e molti dei loro genitori e fratelli, alcuni dei quali frequenterebbero altre classi della scuola. Anche una classe della primaria Diego Valeri, nel frattempo, è finita in quarantena per alcuni casi di positività. «Quella dello screening generale potrebbe essere una soluzione, anche se al momento la situazione pare essere sotto controllo. commenta l'assessore all'Istruzione Andrea Parolo Siamo in contatto con il Sisp e valuteremo il da farsi».

Camilla Bovo

Cesare Arcolini

