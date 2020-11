IL PAESE

SAONARA Scuole e squadre sportive. Studenti, insegnanti, giocatori e allenatori. Un comune intero, Saonara, alle prese con una raffica di contagi e isolamenti. Partiamo proprio dal mondo sportivo. La squadra di calcio Saonara-Villatora, che milita nel campionato di Promozione, negli ultimi giorni ha registrato tre atleti positivi. La squadra Juniores ha invece un giocatore positivo. I campionati sono stati bloccati dall'ultimo decreto, ma è forte la paura che altri componenti della rosa siano rimasti infettati. Il presidente del Saonara-Villatora Lorenzo Masiero sospira: «Fortunatamente nessun componente della nostra rosa al momento è dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. Stiamo seguendo costantemente la situazione. Il supporto della società non mancherà mai di fronte a queste emergenze. Siamo vicini ai nostri ragazzi e alle rispettive famiglie».

Il presidente ha apprezzato la scelta del sindaco Walter Stefan di bloccare ogni forma di sport di gruppo molto prima rispetto all'emergenza degli ultimi giorni: «Stefan ha agito con grande professionalità, forse la sua scelta può aver scontentato qualcuno ma quando di mezzo c'è la salute pubblica, lo sport deve mettersi da parte». Le rose della Juniores e della prima squadra insieme annoverano una cinquantina di tesserati che ora si trovano in isolamento. «Tutti - ha concluso Masiero - stanno seguendo le direttive. I tamponi si susseguono. Confidiamo che nessun altro evidenzi positività al Covid. La speranza è che questo incubo finisca al più presto».

Se il calcio ha subito gli effetti maggiori dal Coronavirus anche la compagine locale di pallacanestro è rimasta infettata. Un componente del club è a casa positivo e di conseguenza anche tutti i tesserati stanno trascorrendo un periodo di isolamento con la speranza di uscirne senza ulteriori guai.

Sport bersagliato dal Covid, ma anche mondo della scuola in forte emergenza. «Il nostro istituto comprensivo vede tre classi delle elementari di Villatora e una media di Saonara in isolamento - ha detto ieri mattina il sindaco Walter Stefan - questo perché più alunni hanno contratto il virus e il dirigente scolastico giustamente ha voluto prevenire focolai e ha preso la scelta drastica di isolare le classi a rischio. Sono un centinaio gli alunni in isolamento con le rispettive famiglie. Nessuno dei ragazzini al momento è dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale». Peggio è andata ad un insegnante delle scuole elementari che ha subito avvertito importanti sintomi legati al Covid-19 e ad oggi si trova ricoverato.

Stefan chiude con un avvertimento: «Il Covid non fa sconti a nessuno, sottovalutare il problema sarebbe un peccato mortale. Dopo aver chiuso tutte le attività sportive con regolare ordinanza ho ricevuto sparute critiche. A chi si è lamentato voglio rimarcare che la mia scelta è stata forse impopolare, ma fatta con la coscienza di chi ama la sua collettività e desidera che stia in salute. Tutte le situazioni che implicano assembramento e aggregazione in questo momento sono vivamente sconsigliate. Vedo importanti riscontri tra la mia gente, ma sarò pronto a contattare le forze dell'ordine nel caso mi accorgessi che qualcuno, facendo il male di tutti, non rispettasse le restrizioni imposte dal governo».

Vicino al mondo dello sport e non solo si è pronunciato l'assessore Simone Bettin delegato sia allo Sport che al Commercio. «Ci troviamo di fronte ad una guerra. Bisogna limitare i danni e salvare la pelle. Questo significa che tutti noi dovremo fare dei sacrifici, ma soltanto con un lavoro di squadra si potrà un giorno tornare a sorridere».

