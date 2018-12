Scuola al gelo, impianti rifatti a tempo record

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SELVAZZANOMercoledì prossimo i lavori verranno collaudati completando così l'intervento urgente che si è reso necessario all'elementare Bertolin di Tencarola per la sostituzione dell'impianto di riscaldamento al piano terra. Le tubature marcite con il tempo hanno mandato in blocco il circuito del calore lasciando al freddo tutto il piano terra della scuola: la giunta ha rapidamente deliberato una spesa di 30 mila euro per intervenire al più presto. Sono stati rimossi tutti i ventilconvettori e le vecchie tubazioni sporgenti, e si sta...